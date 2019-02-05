05.02.2019 | 14:16

Во вторник, 5 февраля, на аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили качество питания городских школьников.

Поводом послужила жалоба Анастасии Затравиной, опубликованная в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» 4-го числа.

«Этим кормят детей в 66-й школе, 2-й корпус, бывшая 10. Сырая котлета, гречка недоваренная», - написала девушка.

По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в тот же день он связался с директором учреждения и побеседовал с ним о работе пищеблока.

«Выяснилось, что сотрудники столовой второго корпуса школы № 66 недобросовестно исполняли свои обязанности. Сегодня выезжаем в образовательное учреждение, проведем проверку, по итогам которой виновные будут наказаны», - процитировала Юрия Голодяева пресс-служба администрации Пензы.

В октябре прошлого года горожане обсуждали фокус с картошкой в столовой гимназии № 13. Дети в соцсети делились снимками, на которых демонстрировали перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

В апреле 2016-го пензенец Олег Шарипков выкладывал на страничке в Facebook фото школьного обеда своих детей. «Это, типа, котлета. Извините, если кого стошнит», - написал он, уточнив, что снимки сделаны в гимназии № 42. После этого чиновники министерства образования провели проверку в столовой, а классный руководитель пожурила детей за распространение фотографий.