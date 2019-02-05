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Общество | В школе № 66 проверят работу столовой после инцидента с сырой котлетой

05.02.2019|14:16
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Во вторник, 5 февраля, на аппаратном совещании в администрации Пензы обсудили качество питания городских школьников.

Поводом послужила жалоба Анастасии Затравиной, опубликованная в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте» 4-го числа.

«Этим кормят детей в 66-й школе, 2-й корпус, бывшая 10. Сырая котлета, гречка недоваренная», - написала девушка.

По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в тот же день он связался с директором учреждения и побеседовал с ним о работе пищеблока.

«Выяснилось, что сотрудники столовой второго корпуса школы № 66 недобросовестно исполняли свои обязанности. Сегодня выезжаем в образовательное учреждение, проведем проверку, по итогам которой виновные будут наказаны», - процитировала Юрия Голодяева пресс-служба администрации Пензы.

В октябре прошлого года горожане обсуждали фокус с картошкой в столовой гимназии № 13. Дети в соцсети делились снимками, на которых демонстрировали перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

В апреле 2016-го пензенец Олег Шарипков выкладывал на страничке в Facebook фото школьного обеда своих детей. «Это, типа, котлета. Извините, если кого стошнит», - написал он, уточнив, что снимки сделаны в гимназии № 42. После этого чиновники министерства образования провели проверку в столовой, а классный руководитель пожурила детей за распространение фотографий.

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Гость|05.02.2019 14:27|

эту котлетку да в рот поварихе

Гость|05.02.2019 14:28|

Посадите уж кого нибудь. Или ждете пока они кого нибудь до смерти "закормят"?

Гость|05.02.2019 14:37|

Битки в дверях, гуляш по коридору.. раньше бывало не прорваться в столовку, вкусно, недорого. Сейчас и дорого, и не вкусно и опасно !!

Гость|05.02.2019 14:51|

На фото гречка с котлетой, сначала и не поймёшь ..какой то кусок безобразия. Хлебный мякиш с " фаршем" непрожареный.

Гость|05.02.2019 14:52|

Верните советское питание в школы, чьи мародёрские фирмочки поставляют поставляют в школы свои помои, огласите фамилии чинков от образования кто на этом имеет неплохой ГЕШЕФТ!

Гость|05.02.2019 14:54|

Гость писал(a):

эту котлетку да в рот поварихе
ей не котлетку и не в рот а в другое место

Гость|05.02.2019 14:57|

Еще бы и в садах провели проверку....

Гость|05.02.2019 14:58|

Перестаньте травить наших детей!пусть министры попробуют эту еду!

Гость|05.02.2019 14:58|

Ужас! Куда мы катимся, Пенза, гремит! какой везде бардак, Россия..... страна рабов, страна господ... Как была ты нищей, так и останешься на век!

Гость|05.02.2019 14:59|

и нет ни кому дела. НИКОМУ!!!

Гость|05.02.2019 15:00|

Сырое мясо это же различные заболевания!

Гость|05.02.2019 15:02|

Гость писал(a):

Ужас! Куда мы катимся, Пенза, гремит!
Не хорошим так плохим прогремим

Гость|05.02.2019 15:02|

А сколько всего из школьной столовой тащат в пятницу,мужья на машинах приезжают.

Гость|05.02.2019 15:07|

После того как школу присоединили к 66 полнейшее безобразие.

Гость|05.02.2019 15:08|

В школе сейчас хорошее разнообразное питание ни как раньше просто дети невоспитанные.В каждой работе бывает не все хорошо.Продукты дорожают снег не вывозится к врачу просто так не попадешь и т.д.А у нас в Пензе одна проблема школьный обед.

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Имя: Гость
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