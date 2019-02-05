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Общество | В Пензе студенты из Китая отметили Новый год

05.02.2019|16:49
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Лэ И Чжан поздравлял своих близких с Новым годом, когда в Китае он только начался. Его встреча очень похожа на русское застолье, разве только «Иронию судьбы» не показывают.

«Сидят вместе и готовят пельмени, смотрят телевизор. Я знаю, что в России есть новогодняя ночь, в Китае тоже есть, мы вместе смотрим телевизор», - рассказал учащийся Пензенского колледжа искусств Лэ И Чжан.

Он учится на первом курсе колледжа искусств. Закончил в Китае музыкальное училище и приехал в Пензу учиться вокалу. Русская зима его не пугает, так как сам жил в провинции на Севере. Многое ему в гостях нравится, но по родному дому скучает.

Наступивший год Свиньи, согласно восточному гороскопу, для многих будет по-хорошему судьбоносным. В это верят и его друзья из Поднебесной, которые так же, как и Лэ И, учатся и живут в Пензе.

И пусть у них нет новогодних каникул, как в Китае, но никто не мешает им каждый вечер собираться вместе и готовить национальные угощения. Хотя главное - не праздничный стол, а атмосфера, царящая за ним, и кто сидит рядом. С новым годом! С новым счастьем!

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Гость|05.02.2019 19:06|

Каждый год одно и тоже

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