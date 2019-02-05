05.02.2019 | 09:43

В Государственном архиве Пензенской области нарушили законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Это выяснилось после проверки учреждения прокуратурой.

По результатам электронного аукциона на выполнение текущего ремонта помещений госархива 10 декабря 2018 года был заключен контракт с ООО «Исток-экспертиза». Работы должны были проводиться в течение семи дней.

21 декабря сотрудники прокуратуры и специалист в области строительства проверили объект и обнаружили, что ремонт сделан не полностью.

«Вопреки требованиям законодательства экспертизу на соответствие выполненных работ условиям государственного контракта заказчик не провел», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В госархив внесли представление об устранении выявленного нарушения. После его рассмотрения ремонт был доделан и оплачен. Проведена экспертиза на соответствие выполненных работ условиям контракта и направлена претензия исполнителю в связи с нарушением сроков.

«Начальник отдела материально-технического и эксплуатационного обеспечения государственного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности», - резюмировала Светлана Артамонова.