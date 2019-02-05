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Общество | В Пензе ремонт в госархиве провели с нарушением законодательства

05.02.2019|09:43
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В Государственном архиве Пензенской области нарушили законодательство о контрактной системе в сфере закупок. Это выяснилось после проверки учреждения прокуратурой.

По результатам электронного аукциона на выполнение текущего ремонта помещений госархива 10 декабря 2018 года был заключен контракт с ООО «Исток-экспертиза». Работы должны были проводиться в течение семи дней.

21 декабря сотрудники прокуратуры и специалист в области строительства проверили объект и обнаружили, что ремонт сделан не полностью.

«Вопреки требованиям законодательства экспертизу на соответствие выполненных работ условиям государственного контракта заказчик не провел», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В госархив внесли представление об устранении выявленного нарушения. После его рассмотрения ремонт был доделан и оплачен. Проведена экспертиза на соответствие выполненных работ условиям контракта и направлена претензия исполнителю в связи с нарушением сроков.

«Начальник отдела материально-технического и эксплуатационного обеспечения государственного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|05.02.2019 09:50|

Завершение?

Гость|05.02.2019 10:15|

Давать срок от 10 лет и все работы будут сделаны качественно и в отведённое контрактом время.

Гость|05.02.2019 10:28|

Давать срок от 10 лет и все работы будут сделаны качественно и в отведённое контрактом время.

Если так всех пересажать с кем же блаженный будет работать и дальше делать "ремонты"???

Гость|05.02.2019 10:28|

да понятное делооо,этот проект под себя (для своих) делал Ходос (мастерская ходоса) там объемы и цены на работы завышены в 5-6раз...и за 7 дней надо было освоить 2 млн.

смотрите закупки.гов Заказчик госархив пензы

Гость|05.02.2019 10:49|

да понятное делооо,этот проект под себя (для своих) делал Ходос (мастерская ходоса) там объемы и цены на работы завышены в 5-6раз...и за 7 дней надо было освоить 2 млн.

смотрите закупки.гов Заказчик госархив пензы

Дык в этом городе Глупове все проекты и сметы завышаются в несколько раз... бабло то бюджетное и экспертиза государственная...

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