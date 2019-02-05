05.02.2019 | 15:13

В 14-й раз в Пензе проходит книжный фестиваль «Открытый мир библиотек». В 2019-м он посвящен юбилею области и Году театра в России. Сотрудники книгохранилищ региона в течение нескольких месяцев будут состязаться в разных номинациях.

«Это будут конкурс библиотечных аналитиков, то есть тех, которые собирают, систематизируют и анализируют информацию о том, как работают библиотеки; конкурс библиографов - тех, кто систематизирует краеведческую информацию», - рассказала директор Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Также выберут лучшие методики популяризации чтения. По словам библиотекарей, увлечь литературой молодежь помогают электронные системы. Одной из инноваций стала выставка, посвященная 80-летию области. Чтобы узнать об основных вехах в истории региона, не обязательно листать книгу. Достаточно установить мобильное приложение, отсканировать обложку.

«Я могу посмотреть какие-нибудь увлекательные факты и какую-нибудь информацию, я могу смотреть фотографии, какие были в то время: военный парад на Советской площади, например. Когда он был, я могу также посмотреть, - 1 мая 1947 года», - привела пример библиотекарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Елена Лискина.

Если выдержки заинтересовали читателя, он может, пройдя по ссылке, получить доступ к полному тексту книги.

Планируется, что благодаря библиотекарям такие выставки появятся в самых отдаленных уголках области.