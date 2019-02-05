05.02.2019 | 11:50

В Пензе общество с ограниченной ответственностью «Техресурс», занимающееся распиловкой леса и изготовлением изделий из древесины, нарушало требования пожарной безопасности.

«На предприятии не была обеспечена очистка здания пилорамы и прилегающей к нему территории от горючих отходов. Смонтированный под навесом электропровод эксплуатировался с видимым нарушением изоляции», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также на пожарных щитах не было 10-литрового огнетушителя, багра, совковой лопаты, емкости для воды объемом 0,2 кубометра. Кроме того, в здании отсутствовала система оповещения, стены и потолки не очищались от пыли и стружек.

«Выявленные нарушения требований пожарной безопасности создавали угрозу возникновения пожара, его распространения, а также образования препятствий для безопасной эвакуации людей», - добавила Светлана Артамонова.

В итоге генерального директора фирмы оштрафовали на 6 000 рублей.