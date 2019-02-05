05.02.2019 | 11:18

Одной из тем для обсуждения на планерке в администрации Кузнецка, состоявшейся в понедельник, 4 февраля, вновь стал отлов безнадзорных животных.

Неделей раньше, 28 января, прозвучал доклад о том, что заключен контракт на сумму 240 тысяч рублей с сельхозкооперативом из Наровчата. Подразумевалось, что за эти деньги будут отловлены 93 бездомные собаки, из которых 36 планировалось умертвить, а остальных стерилизовать или кастрировать и отпустить на свободу.

29 января в полицию Кузнецка поступило сообщение о том, что на улице Гагарина мужчины убили собаку. Стражи порядка установили, что сотрудники именно той организации, которая должна заниматься отловом безнадзорных животных, застрелили пса из пневматического оружия.

31 января в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о массовом уничтожении животных. Автор писал, что на улицах Кузнецка лежат мертвые собаки, половина из которых имели хозяев. «Их просто отравили, как мы предполагаем, - так называемый отлов!» - написал он.

На очередной планерке первый заместитель главы администрации Владимир Трошин сообщил, что договор с подрядной организаций расторгнут в силу невозможности выполнения ею принятых обязательств.

«Сейчас прорабатывается вопрос по заключению договора с МКУП «Зеленый город», которое займется решением проблемы», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.