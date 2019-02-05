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Общество | Прокуратура примет от пензенцев анонимные жалобы на оплату труда

05.02.2019|17:03
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С 6 по 28 февраля жители Пензы и Пензенского района смогут обратиться на горячие линии в прокуратурах и пожаловаться на неполную, несвоевременную оплату труда или ее отсутствие.

«Звонки принимаются также и на условиях анонимности», - подчеркнула старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Телефоны горячей линии: в Ленинском районе Пензы - 32-97-11 (помощник прокурора Екатерина Юрьевна Заикина), 32-97-10 (канцелярия); в Октябрьском районе - 32-98-70 (помощник прокурора Елена Викторовна Мягкова), 32-98-10 (канцелярия); в Железнодорожном районе - 32-96-66 (помощник прокурора Вадим Евгеньевич Борисов), 32-96-50 (канцелярия); в Первомайском районе - 32-93-60 (помощник прокурора Мария Алексеевна Зимина), 32-93-77 (старший помощник прокурора Евгения Владимировна Марфина), 32-93-50 (канцелярия).

В Пензенском районе обращений будут ждать по номерам: 32-94-22 (помощник прокурора Екатерина Андреевна Соболева), 32-94-10 (канцелярия).

Звонки станут приниматься по будням с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 16:45), обед - с 13:00 до 14:00.

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Гость|05.02.2019 17:41|

А чо ананимки стали рассматривать?

Гость|05.02.2019 18:20|

А на маленькую зарплату кому пожаловаться?

Гость|05.02.2019 18:27|

О на отъём пенсий, в нарушение конституции, кому жаловаться?

Гость|05.02.2019 18:30|

Вчера на работе мы искали справедливость,сегодня мы ищем новую работу.

Гость|05.02.2019 18:41|

Очередная профанация. Уже обращались — результат ноль!

Имя: Гость
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