Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|12:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  75.06  |  $  65.59

Общество | Пензенцев приглашают бесплатно проверить точность тонометров

05.02.2019|11:40
Печать

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области (ЦСМ) присоединится к акции «Будь уверен! Будь здоров!», которую проводит Росстандарт.

Акция пройдет в понедельник, 11 февраля. Специалисты ЦСМ будут вести прием граждан и проводить контроль выходных параметров бытовых тонометров.

Всех желающих проверить точность приборов для измерения артериального давления ждут в здании ФБУ «Пензенский ЦСМ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 20 (Заводской район), на первом этаже, с 9:00 до 17:00.

«Цель акции - донести до жителей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 11:52|

За деньги?

Гость|05.02.2019 11:57|

Вы бы лучше поставили бы новые тонометры в больницы на на бригады скорой помощи.

Гость|05.02.2019 12:04|

Шота мы непоняли... Ет они свои тонометры на нас будут тестировать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!