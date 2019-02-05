05.02.2019 | 11:40

Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области (ЦСМ) присоединится к акции «Будь уверен! Будь здоров!», которую проводит Росстандарт.

Акция пройдет в понедельник, 11 февраля. Специалисты ЦСМ будут вести прием граждан и проводить контроль выходных параметров бытовых тонометров.

Всех желающих проверить точность приборов для измерения артериального давления ждут в здании ФБУ «Пензенский ЦСМ», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 20 (Заводской район), на первом этаже, с 9:00 до 17:00.

«Цель акции - донести до жителей важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.