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Общество | Пензенцам предложили выбрать один из четырех вариантов фонтана

05.02.2019|15:19
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Пензенцам предлагают высказать свое мнение о проектах по обновлению Фонтанной площади. Они были предложены на градостроительном совете 18 января. Изначально рассматривалось восемь вариантов, после остановились на четырех.

Первый вариант - комбинированный фонтан с чашей традиционной круглой формы и прямоугольной пешеходной зоной, где разместят форсунки в виде лучей, сходящихся в центре. Можно запрограммировать различные сценарии рисунка струй и света.

Второй вариант - динамичная композиция в виде раскручивающегося вихря, включающая чашу сложной формы, элементы каскадов (переливов), фрагменты фонтана пешеходного типа. С одной стороны площади запроектированы качели.

Третий вариант - пешеходный фонтан с эффектом водного зеркала, который будет работать в трех режимах. В центре чаши можно установить скульптуру. Конструкция предполагает создание разных композиций из света и струй воды.

Четвертый вариант - комбинированный фонтан, общее композиционное решение которого соответствует пропорциям и стилистике всей площади, а габариты позволяют воплощать разнообразные геометрические рисунки струй воды и света.

«Свои замечания и предложения жители Пензенской области могут направить электронной почтой depg58@yandex.ru в департамент градостроительства и архитектуры. Окончательный вариант будет выбран градостроителями с учетом мнений граждан до конца февраля», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Профинансировать строительство объекта предлагается Сбербанку, который уже поддержал подобные проекты в ряде городов. При этом руководитель пензенского головного отделения Марина Дементьева отметила, что банк в основном финансирует плоские пешеходные фонтаны. В таком случае зимой на площади можно будет организовывать каток.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|05.02.2019 15:30|

Ну вы это давайте фонтан поменьше, а то где я ларёк с шаурмой поставлю

Гость|05.02.2019 15:32|

Такой, чтоб десантники купались. С шезлонгами, трамплином.

Гость|05.02.2019 15:36|

выбираем тот, где бюодюров побольше!

Гость|05.02.2019 15:37|

НАМ БЫ КРЕМАТОРИЙ ПОСТРОИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.

Гость|05.02.2019 15:39|

и че прям сделают? Или как с набережной или цирком?

Имя: Гость
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