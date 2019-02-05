05.02.2019 | 15:19

Пензенцам предлагают высказать свое мнение о проектах по обновлению Фонтанной площади. Они были предложены на градостроительном совете 18 января. Изначально рассматривалось восемь вариантов, после остановились на четырех.

Первый вариант - комбинированный фонтан с чашей традиционной круглой формы и прямоугольной пешеходной зоной, где разместят форсунки в виде лучей, сходящихся в центре. Можно запрограммировать различные сценарии рисунка струй и света.

Второй вариант - динамичная композиция в виде раскручивающегося вихря, включающая чашу сложной формы, элементы каскадов (переливов), фрагменты фонтана пешеходного типа. С одной стороны площади запроектированы качели.

Третий вариант - пешеходный фонтан с эффектом водного зеркала, который будет работать в трех режимах. В центре чаши можно установить скульптуру. Конструкция предполагает создание разных композиций из света и струй воды.

Четвертый вариант - комбинированный фонтан, общее композиционное решение которого соответствует пропорциям и стилистике всей площади, а габариты позволяют воплощать разнообразные геометрические рисунки струй воды и света.

«Свои замечания и предложения жители Пензенской области могут направить электронной почтой depg58@yandex.ru в департамент градостроительства и архитектуры. Окончательный вариант будет выбран градостроителями с учетом мнений граждан до конца февраля», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Профинансировать строительство объекта предлагается Сбербанку, который уже поддержал подобные проекты в ряде городов. При этом руководитель пензенского головного отделения Марина Дементьева отметила, что банк в основном финансирует плоские пешеходные фонтаны. В таком случае зимой на площади можно будет организовывать каток.