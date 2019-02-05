05.02.2019 | 11:57

Близится 11 февраля - день, когда в Пензенской области отключат аналоговое вещание. В этой связи у жителей возникает множество вопросов.

С 11 февраля пензенцы смогут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

11 канал, которому пока не нашлось места в «цифровом телевидении», продолжит свое вещание в аналоговом эфире. А это значит, что его программы по-прежнему можно смотреть по ТВ.

Кроме того, 11 канал можно найти в пакетах всех крупных кабельных операторов Пензы и Пензенской области, у спутникового оператора «Телекарта» и в Интернете.

На портале PenzaInform.ru опубликована подробная инструкция по настройке цифровых и аналоговых телеканалов, подключению приставок и телевизоров. Не справляетесь? Попросите о помощи знакомых и близких вам людей.

В первую очередь нужно иметь в виду: для просмотра цифровых телеканалов вам необходим тюнер (приставка) DVB-T2. Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI для подключения к телевизору, но к некоторым подходит только SCART-разъем, так что придется купить переходник.

Все модели телевизоров производства 2013 года и новее оснащены тюнером DVB-T2, а это значит, что они могут одновременно принимать аналоговые и цифровые телеканалы.

Инструкцию по настройке цифровых и аналоговых телеканалов, подключению приставок и телевизоров читайте здесь. Для вашего удобства она сопровождается картинками.

Телефоны горячей линии по переходу на цифровое эфирное телевидение: 8 (8412) 200-595, 700-758.