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Общество | Губернатор поручил рассказывать семьям о мерах поддержки при рождении детей

05.02.2019|10:32
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«Никак мы не выберемся из демографической ямы. И финансирование дополнительное выделяем, и программы создаем помимо тех, которые работают на уровне Российской Федерации. Нет у нас должного результата, это самая большая проблема, которая меня тревожит», - высказал свою тревогу губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в понедельник, 4 февраля.

По словам главы региона, не все жители Пензенской области знают о том, что полагается семье при рождении первого, второго, третьего ребенка. Это объясняется слабой информационно-разъяснительной работой.

«На сайте министерства (труда, соцзащиты и демографии. - Прим. ред.) нужно размещать, но немалая часть населения не пользуется данным сайтом. Нужно собирать людей, приезжать к ним, рассказывать, раздавать брошюры, оказывать помощь в оформлении документов», - акцентировал внимание губернатор.

«У нас только отчеты хорошие, а начинаешь разбираться - службы недорабатывают», - добавил он.

Также Иван Белозерцев поручил региональному минздраву подготовить информацию о количестве операций по экстракорпоральному оплодотворению и оценить востребованность этой процедуры в 2018 году по сравнению с 2017-м. Если число женщин, решившихся на процедуру ЭКО, выросло, то, возможно, потребуется увеличение финансирования программы.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|05.02.2019 10:46|

У нас только отчеты хорошие, а начинаешь разбираться - службы недорабатывают», - добавил он.

И экспертизы не проводят...

Имя: Гость
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