Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.91  |  $  65.57

Общество | Гололед в Пензе увеличил число посетителей травмпункта

05.02.2019|16:16
Печать

К такому наплыву посетителей в травмпункте на Пионерской не были готовы. Врачи говорят: столько пациентов у них бывает только в новогодние праздники, когда пензенцы вовсю гуляют и веселятся.

Но будний день преподнес сюрприз - 100 человек на первичном приеме. Обычно их на 30-40% процентов меньше.

«В основном идет травма, связанная с падением на скользкой дороге, на тротуарах: переломы нижних конечностей, верхних конечностей, перелом плечевой кости. Так сказать, достаточно напряженная работа», - пояснил заведующий травмпунктом Александр Кастерин.

Для большинства гололед стал неприятной неожиданностью. Еще накануне утром по улицам люди просто ходили, но к вечеру после дождя и снижения температуры по тротуарам уже скользили, как на коньках.

В огромный каток превратился не только областной центр. Пользователи сайта «ПензаИнформ» писали, что такая же ситуация в ряде других населенных пунктах. И везде у врачей прибавилось работы, особенно много пожилых пациентов.

«Попала в то место, где не посыпано, и пришлось упасть. Перелом со смещением», - рассказала пенсионерка.

«Очень скользко. Я прямо и так шла потихонечку, все равно упала», - отметила женщина.

Сложной была и обстановка на дорогах.

«За прошедшие сутки на территории Пензенской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, из них 34 с механическими повреждениями и 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили телесные повреждения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на дорогах области по-прежнему будет скользко.

0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 18:42|

Мчс даже не соизволили сделать рассылку смс+ни одна служба не произвела должным образом обсыпку тротуаров....все ждут..когда клюнет петух..

Гость|05.02.2019 18:45|

Пензюкия падает всё ниже и ниже...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!