05.02.2019 | 16:16

К такому наплыву посетителей в травмпункте на Пионерской не были готовы. Врачи говорят: столько пациентов у них бывает только в новогодние праздники, когда пензенцы вовсю гуляют и веселятся.

Но будний день преподнес сюрприз - 100 человек на первичном приеме. Обычно их на 30-40% процентов меньше.

«В основном идет травма, связанная с падением на скользкой дороге, на тротуарах: переломы нижних конечностей, верхних конечностей, перелом плечевой кости. Так сказать, достаточно напряженная работа», - пояснил заведующий травмпунктом Александр Кастерин.

Для большинства гололед стал неприятной неожиданностью. Еще накануне утром по улицам люди просто ходили, но к вечеру после дождя и снижения температуры по тротуарам уже скользили, как на коньках.

В огромный каток превратился не только областной центр. Пользователи сайта «ПензаИнформ» писали, что такая же ситуация в ряде других населенных пунктах. И везде у врачей прибавилось работы, особенно много пожилых пациентов.

«Попала в то место, где не посыпано, и пришлось упасть. Перелом со смещением», - рассказала пенсионерка.

«Очень скользко. Я прямо и так шла потихонечку, все равно упала», - отметила женщина.

Сложной была и обстановка на дорогах.

«За прошедшие сутки на территории Пензенской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, из них 34 с механическими повреждениями и 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых шесть человек получили телесные повреждения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на дорогах области по-прежнему будет скользко.