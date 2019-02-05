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Общество | ГК «Дамате» поздравила актив Спасского района с юбилеем Пензенской области

05.02.2019|15:50
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Крупнейший производитель индейки в России, который работает на территории Пензенской области, ГК «Дамате» в Спасском районе приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию региона.

На встрече присутствовали актив района и глава администрации Юрий Ахрамеев, представители правительства области, ветераны.

Заместитель генерального директора ГК «Дамате» Василий Шутов рассказал собравшимся об успешном начале сотрудничества компании с районом, поздравил их с праздником и поделился планами на будущее. Также он вручил подарки отличившимся местным жителям.

В рамках мероприятия проходила выставка-дегустация продукции «Дамате» из мяса индейки («Индилайт») и молочных продуктов («Молком»).

ГК «Дамате» начала работать в Спасском районе в 2018 году. Компания уже ввела здесь в эксплуатацию 8 птичников, в 2019-м планирует запустить еще 24, в 2020-м – 32. Кроме того, «Дамате» обрабатывает в районе 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Компания создала в Спасском районе 74 рабочих места, в 2019-м должны появиться еще 50.

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