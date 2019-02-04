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Общество | Завершение строительства проблемных домов в Пензе может прерваться

04.02.2019|13:41
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В Пензе обманутые дольщики отказываются создавать жилищно-строительные кооперативы, в результате этот процесс затягивается, и у муниципалитета и правительства области нет правовых оснований для передачи земельных участков компаниям, взявшимся за достройку проблемных домов.

Эту тему обсудили на планерке в правительстве региона в понедельник, 4 февраля.

«С кем муниципалитет и правительство Пензенской области будут заключать соглашение? И на каком основании мы компаниям должны передать землю за то, что они достраивают?

Все, что нужно для достройки, мы сегодня сделали: приняли нормативно-правовую базу, вложили финансовые средства в бюджет, муниципалитет провел большую работу по подбору земельных участков, их межеванию, оценке.

Строительные компании сегодня у нас работают, но завтра этот процесс может остановиться! И он остановится, если не будет найдено решение в соответствии с федеральным законодательством. Люди должны это понимать», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, он на мониторах в своем кабинете видит: работы на стройках идут. Но в отсутствие ЖСК оснований передать земельные участки строительным компаниям нет.

Что касается нежилых помещений в проблемных домах, то губернатор направил письмо в адрес представителя областного суда, где обозначил позицию свою и правительства: эти помещения не должны уходить в конкурсную массу.

«Люди заплатили за них деньги, и пусть они доплатят свою часть, чтобы эти помещения отошли им. Будет суд принимать решение», - отметил он.

В целом, по словам губернатора, у него возникли мысли о лицах, заинтересованных в том, чтобы проблемные дома не были достроены.

«Если там кто-то мутит воду, объясните людям: откажитесь от них, изберите других, создавайте ЖСК - и надо сдавать дома. По идее, мы должны были выделить земельный участок или там субсидии, и жители сами достраивают. Но мы же говорим: вы ЖСК создаете – мы вместе с городом будем сопровождать достройку этих домов. Но юридическая основа-то должна быть, юридическое решение, с кем заключить соглашение, должно быть? Должно.

Завтра остановится (достройка домов. - Прим. ред.), кто будет отвечать? Это те граждане, которые инициируют, их маленькая группа, четыре человека мутят воду. Или они не понимают, или это делается умышленно.

Для нас интересы абсолютного большинства граждан в первую очередь - 99,9%, которые сегодня смотрят в нашу сторону и ждут, что мы дома достроим», - пояснил Иван Белозерцев.

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Гость|04.02.2019 14:01|

А нам по барабану что там да как .

Гость|04.02.2019 14:07|

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Гость|04.02.2019 14:08|

ЖСК это когда вся ответственность по дальнейшему финансированию переложена на создателей ЖСК, то есть дольшиков. Вот так людей подводят к тому что они сами будут за все отвечать.

Гость|04.02.2019 14:11|

Гость писал(a):

Вот так людей подводят к тому что они сами будут за все отвечать.
А кто за них должен отвечать?

Гость|04.02.2019 14:15|

да уймите вы уже этих халявщиков, называющих себя "обманутыми дольщиками"!

Сами вложили свои деньги, сами пусть и страдают. Никто не заставлял их покупать "подешевле".

Рискнули, не фортануло, вы в пролете!

Гость|04.02.2019 14:18|

penzainform.ru писал(a):

то губернатор направил письмо в адрес представителя областного суда
Ух ты как интересно даже прикольно как то. Ну и как это понять. Это типа указание суду?

Гость|04.02.2019 14:18|

Гость писал(a):

вся ответственность по дальнейшему финансированию переложена на создателей ЖСК, то есть дольшиков.
а с чего ты решил, что им кто-то что-то должен, и тем более вместо них кто-то должен отвечать за достройку?

Гость|04.02.2019 14:19|

Зреет феерический кидок. Земля от муниципалитета задарма уплывет к застройщикам, а дома достроены не будут. Предъявить никто никому не сможет из-за пробелов в законодательстве и неточности формулировок. Группа определенных граждан окажется в добре.

Гость|04.02.2019 14:26|

penzainform.ru писал(a):

их маленькая группа, четыре человека мутят воду
Это как же они мутят?

Гость|04.02.2019 14:28|

Да до стройте эти дома и по-новому квартиры продайте.

Гость|04.02.2019 14:42|

Дольщики деньги вложили,а квартиры получат неизвестно когда. Вот и застройщики,пусть сначало деньги влодат и достроят дома а потом решат вопрос с землями. Все справедливо.

Гость|04.02.2019 14:43|

Если дома не достроят ,то губернатору не видать своего кресла в след году.

Гость|04.02.2019 14:51|

Губернатор предлагает свою идею выхода из ситуации для обманутых дольщиков. А в выигрыше остаются застройщики, которые уже нахаляву получили земельные участки, а достраивать проблемные дома даже не собираются. Сделать надо было с точностью наоборот: сначала достраивают проблемные дома за свой счет другие организации, а потом в качестве благодарности им дают бесплатные участки под собственное строительство. А так двойное кидалово получается

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