04.02.2019 | 13:41

В Пензе обманутые дольщики отказываются создавать жилищно-строительные кооперативы, в результате этот процесс затягивается, и у муниципалитета и правительства области нет правовых оснований для передачи земельных участков компаниям, взявшимся за достройку проблемных домов.

Эту тему обсудили на планерке в правительстве региона в понедельник, 4 февраля.

«С кем муниципалитет и правительство Пензенской области будут заключать соглашение? И на каком основании мы компаниям должны передать землю за то, что они достраивают?

Все, что нужно для достройки, мы сегодня сделали: приняли нормативно-правовую базу, вложили финансовые средства в бюджет, муниципалитет провел большую работу по подбору земельных участков, их межеванию, оценке.

Строительные компании сегодня у нас работают, но завтра этот процесс может остановиться! И он остановится, если не будет найдено решение в соответствии с федеральным законодательством. Люди должны это понимать», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

По словам главы региона, он на мониторах в своем кабинете видит: работы на стройках идут. Но в отсутствие ЖСК оснований передать земельные участки строительным компаниям нет.

Что касается нежилых помещений в проблемных домах, то губернатор направил письмо в адрес представителя областного суда, где обозначил позицию свою и правительства: эти помещения не должны уходить в конкурсную массу.

«Люди заплатили за них деньги, и пусть они доплатят свою часть, чтобы эти помещения отошли им. Будет суд принимать решение», - отметил он.

В целом, по словам губернатора, у него возникли мысли о лицах, заинтересованных в том, чтобы проблемные дома не были достроены.

«Если там кто-то мутит воду, объясните людям: откажитесь от них, изберите других, создавайте ЖСК - и надо сдавать дома. По идее, мы должны были выделить земельный участок или там субсидии, и жители сами достраивают. Но мы же говорим: вы ЖСК создаете – мы вместе с городом будем сопровождать достройку этих домов. Но юридическая основа-то должна быть, юридическое решение, с кем заключить соглашение, должно быть? Должно.

Завтра остановится (достройка домов. - Прим. ред.), кто будет отвечать? Это те граждане, которые инициируют, их маленькая группа, четыре человека мутят воду. Или они не понимают, или это делается умышленно.

Для нас интересы абсолютного большинства граждан в первую очередь - 99,9%, которые сегодня смотрят в нашу сторону и ждут, что мы дома достроим», - пояснил Иван Белозерцев.