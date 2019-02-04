04.02.2019 | 17:53

В рабочем поселке Исса железобетонный автомобильный мост через одноименную реку, ведущий от перекрестка улиц Садовой и Черокманова на автодорогу на улице Калинина, оказался бесхозяйным. Этот факт установила проверка районной прокуратуры.

Как выяснилось, администрация поселка не принимает никаких мер к тому, чтобы оформить в собственность данный объект транспортной инфраструктуры. Поэтому и денег из бюджета на содержание моста не выделяется. Таким образом, нарушается закон о транспортной безопасности.

Прокурор района обратился в суд с иском о понуждении органа местного самоуправления к принятию мер по постановке моста на учет в Росреестре как бесхозяйного недвижимого имущества. Суд удовлетворил требования.

«По истечении года после постановки на учет орган местного самоуправления получит право принять мост в муниципальную собственность, если не будет других претендентов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.