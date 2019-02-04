04.02.2019 | 17:11

Историческое событие в сфере покупки недвижимости произошло в Пензенской области. Первые в регионе сделки со счетами эскроу заключили в Пензенском отделении Сбербанка. Квартиры приобретаются в новом доме в Городе Спутнике, застройщик - компания «Земстрой», входящая в строительный холдинг «Термодом».

Эскроу-счет - это новый механизм приобретения жилья, который с 2019 года вводится в стране согласно поправкам к Федеральному закону 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).

Это специальный счет, на котором денежные средства аккумулируются на период строительства. Там хранятся средства покупателя недвижимости, они передаются застройщику только после ввода жилья в эксплуатацию.

«При реализации подобных сделок банк выступает гарантом того, что либо дом будет достроен полностью и готовые квартиры перейдут покупателям, либо денежные средства вернутся приобретателю. Первую сделку с использованием счетов эскроу мы заключили с нашим давним партнером - холдингом «Термодом», - подчеркнул заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев.

В строительном холдинге «Термодом» уточнили, в каком именно доме покупка квартир осуществляется с использованием счетов эскроу.

«Первый жилой дом, который строится и реализуется с помощью счетов эскроу, - это строение № 42 в Спутнике. От других домов оно отличается своими уникальными планировочными решениями», — рассказала директор по маркетингу компании «Термодом» Татьяна Планина.

Строение № 42 в Спутнике - это 16-этажный жилой дом с удобным расположением в квартале между улицами Светлой и Олимпийской, с квартирами, которые планировали с учетом самых частых запросов покупателей.

Здесь будут и популярные однокомнатные квартиры в 41 кв. м, и компактные двухкомнатные площадью 51 кв. м, и трехкомнатные до 72 кв. м.

Также запроектированы трехкомнатные квартиры площадью 63 кв. м. Цена такой квартиры сопоставима со стоимостью двухкомнатной.

По планам строение № 42 будет сдано в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.