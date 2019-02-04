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Общество | В Пензенской области усилят контроль за школьными автобусами

04.02.2019|10:08
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Трагедия в Калужской области, где 3 февраля перевернулся автобус с детьми, ехавшими на соревнования, должна стать поводом для ужесточения контроля за перевозками детей. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 4 февраля.

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Погибли дети и родители - 7 человек», - напомнил он.

Губернатор подчеркнул: новые школьные автобусы в регионе не являются гарантией защиты от ДТП.

«Нужно смотреть на водителя, на автобус, на резину, на дорожное полотно. Ехали на праздник, а получили трагедию», - констатировал он.

Иван Белозерцев поручил направить телеграмму с соболезнованиями от области и провести видеоконференции с заместителями глав администраций районов и начальниками управлений.

«Обратите внимание: нужен самый жесточайший подход. Безопасность детей - это задача номер один. Упущение на занятиях можно поправить, а когда гибнут дети - это трагедия, которую исправить невозможно», - отметил губернатор.

Также глава региона распорядился, чтобы ему предоставили статистику ГИБДД: где и кто из водителей школьных автобусов нарушил правила.

Источник — фото: Pnzreg.ru
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Гость|04.02.2019 10:45|

Грянул гром - крестимся?

Имя: Гость
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