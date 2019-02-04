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Общество | В Пензенской области фиксируют грипп в 6 раз реже, чем в Заречном

04.02.2019|17:06
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В Пензенской области продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями: за пятую неделю года - с 28 января по 3 февраля - было зарегистрировано 2 727 случаев (+15,6%).

При этом суммарная заболеваемость остается ниже эпидпорога на 67,7%.

В списке районов, где диагноз «ОРВИ» ставили чаще всего, на первое место вышел Неверкинский. Далее следуют Кузнецк, Никольский, Сосновоборский, Нижнеломовский, Кузнецкий, Лопатинский, Камешкирский районы и Пенза, где инфекцию подхватили 1 261 человек.

На карантин на минувшей неделе в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ закрывали 12 классов в школах Пензы (№ 7, 11, 13, 36, 42, 66, 70, 71, 77) и полностью школу № 19.

В Кузнецком районе закрыли детский сад в Верхозиме (до 6 февраля) и не принимала учеников школа в Евлашеве.

В Городищенском районе до 9 февраля объявлен карантин в детском саду в Канаевке.

За неделю в Пензенской области зафиксировали 1 случай гриппа (4-й с начала сезона). Заречный не учитывается в общей статистике, с 14 января по 30 января там зарегистрировали 24 случая.

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Гость|04.02.2019 17:16|

Грипп выявляется анализом крови (специальным). У вас брали такой анализ? Вот то то. Какую команду дадут, такой и "рост" будет.

Гость|04.02.2019 17:18|

Всем без анализов ставят ОРВИ, чтобы не портить статистику гриппом

Гость|04.02.2019 17:47|

Так не выпускайте их из Заречного,заразу тащют сюда.

Имя: Гость
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