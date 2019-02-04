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Общество | В Пензе провели проверку отдела по вопросам миграции

04.02.2019|15:34
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Заместитель председателя общественного совета при региональном управлении Министерства внутренних дел и временно исполняющий обязанности замначальника УМВД провели проверку в пензенском отделе по вопросам миграции.

Быстро ли в действительности идет процесс подачи и получения документов, проверяющие спрашивали и у случайных посетителей.

«На сегодняшний день я очень довольна. Мне все объяснили, все разъяснили доступно. Несколько минут. И документы будут готовы через два дня, чем я тоже довольна», - поделилась женщина.

«Услуги оказываются в течение времени, предусмотренного для работы с каждым гражданином. И, как показала проверка, нарушений и обращений с жалобами граждан не поступало», - сообщил врио заместителя начальника УМВД России по Пензенской области Сергей Голунков.

«В принципе замечаний нет. Может быть, есть пожелание, чтобы они работали не 5 дней, а 6 дней в неделю. Но, я так понимаю, это вопрос организации работы, количества сотрудников и так далее. А так замечаний нет», - отметила зампредседателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Такие проверки в дальнейшем будут проводиться регулярно, не реже одного раза в месяц.

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