04.02.2019 | 16:17

Если бы было время, проверявшие встали бы на коньки: очень уж велико было желание покататься, тем более рядом есть прокат и раздевалка. Депутаты городской думы решили осмотреть хоккейные площадки, за которые отвечают разные ведомства. Например, коробка в Заре принадлежит спортивной школе № 1.

«Пять раз в неделю здесь работает инструктор по спорту с 3 до 7 часов. Жители района приезжают сюда и занимаются здесь спортом: кто-то катается, кто-то в хоккей играет, очень весело и хорошо проводят досуг», - рассказал директор спортивной школы № 1 г. Пензы Александр Калмаков.

За следующую хоккейную коробку отвечает уже ТСЖ. Площадка находится рядом с домом № 45 на проспекте Строителей. По размеру она немного меньше, чем предыдущая, но местные жители ей очень довольны.

«Следят, снег чистят, дыры, которые бывают там, закрывают. То есть шайба так особо никуда не улетает, ну и кататься нормально. После шести и дети тут, мы играем в хоккей, и маленькие, и большие - много народу тут ходит. И освещение тут есть», - поделился местный житель Сергей Калякин.

«Задача - посмотреть, как они функционируют, как они востребованы и какое качество заливки на них сейчас есть. В этом году, в отличие от прошлого года, зима нормальная, позволила заливать.

Достаточно много снега. Проблема, наверное, этого года - это то, что площадки не успеваем чистить. Их нужно почистить, залить и еще раз почистить, залить, потому что снег в этот период выпадал. И части площадок даже до сих пор мы продолжаем очистку», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Поэтому скребок не убирают с хоккейной коробки у гимназии № 13. Она тоже никогда не пустует.

«Так как площадка у нас находится в пользовании в летний период у федерации пейнтбола, в зимний период она также для них. Поэтому их силами заливаем и содержим, силами учителей физической культуры наших гимназических плюс тех, кто катается», - отметил зам. директора гимназии № 13 Евгений Паньженский.

Всего в Пензе работает 30 площадок из 44.