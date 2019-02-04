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Общество | В Пензе хотят назвать улицу в честь политического деятеля А. П. Баталина

04.02.2019|18:20
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Имени советского государственного и политического деятеля Александра Баталина почему-то нет в «Пензенской энциклопедии», но как раз ему область обязана своим восьмидесятилетием.

Будучи первым секретарем Пензенского горисполкома, он выступил с инициативой о выходе Сурского края из состава Тамбовской губернии. Его предложение поддержали. Но все могло закончиться по-другому.

«Риск был. Я сама удивляюсь, но это мы поняли только с высоты лет, потому что тогда была ярая вера в партию. Но самое страшное, это я узнала совсем недавно, его когда выбрали за его деловые качества первым секретарем горкома партии сначала, а предыдущего в это время репрессировали», - рассказала племянница А. П. Баталина Лариса Яшина.

Знаменитая пензенская поэтесса, член Союза писателей России Лариса Яшина - племянница Баталина, много лет прожила у него в доме. Поэтому на торжественном гашении почтовой карточки с изображением Александра Петровича она присутствовала в качестве почетного гостя.

В честь него в Пензенской области запланировано реализовать несколько проектов, выпустить отдельное издание и фильм. Также есть предложение увековечить его память и другим образом.

«Если не ошибаюсь, мы хотели к 15 августа этот вопрос решить - одну из улиц города Пензы назвать именем Баталина. Я думаю, что это тоже будет неплохо, мы уже ходатайство подготовили», - сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Также на мероприятии был представлен первый туристический путеводитель по Пензенской области.

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