04.02.2019 | 10:27

«В Пензе - вся история России, вся ее таинственная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль...». Эти строки поэта Евгения Евтушенко на заседании в Совете Федерации произнесла председатель Совфеда Валентина Матвиенко в связи с проведением дней Пензенской области.

Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 4 февраля.

Губернатора возмутило то, что эти стихи не используются на сайтах областного министерства культуры или правительства.

«Это прекрасная возможность - опереться на строки великого поэта советского периода, которого любят и сегодня. Человек прочитает: почему так поэт о Пензенской области написал? Дай я поеду в Пензенскую область, посмотрю. А потом и поедет, посетит театры, музеи и так далее», - высказал предположение Иван Белозерцев.