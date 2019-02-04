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Общество | Туристов в Пензенскую область будут привлекать строками Евтушенко

04.02.2019|10:27
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«В Пензе - вся история России, вся ее таинственная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль...». Эти строки поэта Евгения Евтушенко на заседании в Совете Федерации произнесла председатель Совфеда Валентина Матвиенко в связи с проведением дней Пензенской области.

Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 4 февраля.

Губернатора возмутило то, что эти стихи не используются на сайтах областного министерства культуры или правительства.

«Это прекрасная возможность - опереться на строки великого поэта советского периода, которого любят и сегодня. Человек прочитает: почему так поэт о Пензенской области написал? Дай я поеду в Пензенскую область, посмотрю. А потом и поедет, посетит театры, музеи и так далее», - высказал предположение Иван Белозерцев.

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Гость|04.02.2019 10:34|

теперь туристы набегуться

Гость|04.02.2019 10:37|

больше привлечь нечем

Гость|04.02.2019 10:43|

Евтушенко назад! Евтушенко вперёд! Такими?

Гость|04.02.2019 10:47|

Кто такой этот самый Евтушенко?

Гость|04.02.2019 10:52|

Правиульно Иван Александрыч

Гость|04.02.2019 11:01|

penzainform.ru писал(a):

«Это прекрасная возможность - опереться на строки великого поэта советского периода, которого любят и сегодня. Человек прочитает: почему так поэт о Пензенской области написал? Дай-ка я поеду в Пензенскую область, посмотрю. А потом и поедет, посетит театры, музеи и так далее», - высказал предположение Иван Белозерцев.
penzainform.ru писал(a):
«Это прекрасная возможность - опереться на строки великого поэта советского периода, которого любят и сегодня. Человек прочитает: почему так поэт о Пензенской области написал? Дай-ка я поеду в Пензенскую область, посмотрю. А потом и поедет, посетит театры, музеи и так далее», - высказал предположение Иван Белозерцев.
Называть Евтушенко великим поэтом - перебор. Выдающийся поэт и конъюктурщик при том.Писал он о Пензе советского времени. А сейчас промышленность угробили. Уровень жизни пензяков низкий. Почему стихи Лермонтова для агитации поездок в Пензенскую оласть Белозерцев не приводит?

Гость|04.02.2019 11:02|

А вот ежели он еще "Ягодные места" прочитает... Тогда заживём!

Гость|04.02.2019 11:03|

А под вензелями в старенькой Пензе старушьим шепотом дышит базар". (с) Владимир Маяковский

Самое то...

Гость|04.02.2019 11:19|

penzainform.ru писал(a):

А потом и поедет, посетит театры, музеи и так далее», - высказал предположение Иван Белозерцев.
Театры-прямо скажем, так себе, как и музеи. А "и так далее"- это что? Исторический центр города угроблен и обезображен уродливыми новостройками. А что еще тут показывать? Развалины заводов?

Гость|04.02.2019 11:27|

Духовность Сурского Края привлекательна и интересна как для жителей России, так и всего мира.

Гость|04.02.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Дай я поеду в Пензенскую область, посмотрю. А потом и поедет, посетит театры, музеи и так далее»
В гостинице "Интурист" остановится, в цирк сходит, по набережной р. Суры пройдётся, вверх по канатной дороге прокатится, планетарий посетит...

Лепота...

Гость|04.02.2019 11:34|

Да,уж...Более злобного населения,чем в Пензе,я не встречал ни в одном городе России.

Гость|04.02.2019 11:39|

Гость писал(a):

Да,уж...Более злобного населения,чем в Пензе,я не встречал ни в одном городе России.
А уж киски/собачки/голуби и прочая живность, здесь ну просто звери!

Гость|04.02.2019 11:50|

Гость писал(a):

В гостинице "Интурист" остановится, в цирк сходит, по набережной р. Суры пройдётся, вверх по канатной дороге прокатится, планетарий посетит...

Лепота..

!!!!!+++++100500

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