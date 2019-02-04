04.02.2019 | 16:36

Близятся главные мужской и женский праздники, популярные в нашей стране: День защитника Отечества и 8 Марта. Пензенцы уже задумываются о том, какими подарками удивить дорогих и любимых.

Каждый год накануне 23 Февраля перед женщинами встает проблема, чем порадовать представителей сильной половины человечества. И если для одних носки или новая бритва – традиция, которой не принято изменять, то другие стараются придумать что-нибудь необычное, чтобы дорогой им человек получил приятный сюрприз.

Ближе к 8 Марта начинают суетиться и мужчины: нужно поздравить маму, жену, дочь, коллег. И сложность здесь заключается в том, что многие женщины в свой праздник надеются получить в подарок что-нибудь особенное, притом что сами порой не могут сформулировать что.

С 4 февраля на penzainform.ru стартует спецпроект «Готовимся к 23 Февраля и 8 Марта», где можно будет почерпнуть идеи для поздравления близких. Узнать, какие подарки подобрать любимым, можно здесь.