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Общество | Спецпроект поможет пензенцам выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта

04.02.2019|16:36
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Близятся главные мужской и женский праздники, популярные в нашей стране: День защитника Отечества и 8 Марта. Пензенцы уже задумываются о том, какими подарками удивить дорогих и любимых.

Каждый год накануне 23 Февраля перед женщинами встает проблема, чем порадовать представителей сильной половины человечества. И если для одних носки или новая бритва – традиция, которой не принято изменять, то другие стараются придумать что-нибудь необычное, чтобы дорогой им человек получил приятный сюрприз.

Ближе к 8 Марта начинают суетиться и мужчины: нужно поздравить маму, жену, дочь, коллег. И сложность здесь заключается в том, что многие женщины в свой праздник надеются получить в подарок что-нибудь особенное, притом что сами порой не могут сформулировать что.

С 4 февраля на penzainform.ru стартует спецпроект «Готовимся к 23 Февраля и 8 Марта», где можно будет почерпнуть идеи для поздравления близких. Узнать, какие подарки подобрать любимым, можно здесь.

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