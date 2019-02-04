04.02.2019 | 18:02

Еще одна жертва пожара. На этот раз человек заживо сгорел в дачном домике, расположенном в садоводческом обществе «Рассвет-1», которое находится в районе поселка ЗИФ.

Возгорание произошло в субботу днем. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины 1964 года рождения. Причину возникновения огня специалисты определили практически сразу.

«Нарушение правил техники безопасности при отапливании садового домика, то есть неправильное устройство отопительной печи. Часто происходят пожары именно по причине либо перекала печи, либо неправильного устройства дымохода отопительной печи», - сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности г. Пензы ГУ МЧС РФ по области Игорь Гурьянов.

Сотрудники МЧС отправились в профилактический рейд по дачному массиву. Люди в форме хотели напомнить правила пожарной безопасности тем, кто проживает в садоводческом обществе круглый год. Передвигаться представителям отдела надзорной деятельности пришлось на снегоходе.

Судя по многочисленным тропинкам, пензенцы не забывают навещать свои владения даже зимой. Но это разовые визиты, постояльцев на дачах обнаружить не удалось. Однако есть те, кто, несмотря на мороз, ночует в летних домиках. Такой человек повстречался на пути участников рейда. Мужчина накануне вечером пришел покормить собаку и остался до утра.

Замерзшего дачника спасатели отвезли домой. Такие профилактические рейды в разных садоводческих товариществах сотрудники МЧС проводят регулярно.