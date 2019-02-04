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Общество | Пензенцев приглашают провериться на онкообразования

04.02.2019|16:26
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В субботу, 9 февраля, в поликлиниках Пензы пройдет день открытых дверей по профилактике и раннему выявлению рака, приуроченный ко всемирному дню борьбы против этого заболевания.

На обследование приглашают горожан, у которых ранее не диагностировали рак, но они желают проверить свое здоровье. В поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 9, 14 можно будет сделать УЗИ, в поликлиниках № 2, 6, 9, 11, 14 – маммографию, в поликлиниках № 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14 – флюорографию, в поликлиниках № 1, 4, 14 – фиброгастроскопию (ФГС), в поликлиниках № 1, 12, 14 - рентген.

«Запись на тот или иной вид обследования осуществляется через контакт-центр для взрослого населения по телефону 999-130», - подчеркнули в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В министерстве отметили, что цель акции - привлечь внимание к необходимости ранней диагностики рака. В этом случае большинство его видов поддается лечению.

За последние годы в области значительно увеличилось количество больных с онкологическими заболеваниями.

«Хотелось бы отметить, что именно наша область попала в чернобыльскую зону, в этом плане мы связываем увеличение онкологических заболеваний. И также у нас длительное время существовал и работал завод по уничтожению химического оружия в Леонидовке. В этом плане мы тоже видим актуальность именно строительства корпусов онкологического диспансера», - заявил главврач областного онкодиспансера Валерий Савельев на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 29 января.

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Гость|04.02.2019 17:12|

ФЛЮОРОГРАФИЯ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ РАК ЛЕГКИХ, БЕСТОЛКОВАЯ ПРОЦЕДУРА.

Гость|04.02.2019 17:26|

если на снимке затемнение медики будут разбираться по этому все таки флюрография обязательна раз в год!

Гость|04.02.2019 17:30|

Проверять

Гость|04.02.2019 17:33|

эвтаназия- самое хорошее лекарство

Имя: Гость
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