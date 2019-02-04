04.02.2019 | 16:45

«Наверное, кто-то заинтересован в том, чтобы дома, что ли, не были достроены? У меня уже начинают такие мысли возникать», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Так губернатор отреагировал на слова председателя правительства о сложных моментах, возникших при завершении проблемных многоэтажек. Для того чтобы работы продолжались, обманутые дольщики должны создать жилищно-строительные кооперативы.

Люди в ряде случаев оказались против этого. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подчеркивает: это может плохо кончиться.

«Сейчас идет полное недопонимание, скрывать не будем, в связи с позицией комитета кредиторов. Мы этим занимаемся, просто затягивается этот процесс», - сообщил Николай Симонов.

Без ЖСК нет юридического лица, с которым правительство должно подписать соглашение, а впоследствии передать новым застройщикам земельные участки как плату за сделанное.

Некоторые горожане боятся создания жилищно-строительного кооператива, думая, что потом все проблемы по завершению объекта лягут только на людей. В январе 2019 года прошла встреча дольщиков, представителей власти и застройщиков.

Власти и представители компаний не раз пытались успокоить горожан.

«Я знаю, что прокуратура проверяла уже все варианты, все возможные ходы. Есть на сегодняшний день, как я понимаю, только один выход - это создание ЖСК. Мы спокойно вам достраиваем - и никаких проблем нет», - рассказал учредитель группы строительных компаний Ильдар Акчурин.

Но ЖСК в ряде случаев так и не были созданы.

«Строительные компании сегодня у нас работают, но завтра процесс может остановиться. И он остановится, если не будет найдено решение в соответствии с законодательством», - добавил губернатор.