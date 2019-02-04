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Общество | Главный следователь Пензенской области проведет личный прием

04.02.2019|16:00
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В пятницу, 8 февраля, в 10:00 руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет личный прием граждан.

Встреча Дмитрия Михайловича с жителями региона пройдет в администрации Железнодорожного района по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 110, каб. 119.

«Предварительная регистрация производится по телефону 8 (8412) 36-13-24. При этом гражданин должен указать существо вопроса, с которым желает обратиться на личный прием», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|04.02.2019 16:14|

Что то вид у него не очень. Лицо печальное.

Гость|04.02.2019 16:15|

А следователи лупой с ручкой пользуются, как в мульте Следствие ведут колобки?

Имя: Гость
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