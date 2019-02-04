04.02.2019 | 16:00

В пятницу, 8 февраля, в 10:00 руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет личный прием граждан.

Встреча Дмитрия Михайловича с жителями региона пройдет в администрации Железнодорожного района по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 110, каб. 119.

«Предварительная регистрация производится по телефону 8 (8412) 36-13-24. При этом гражданин должен указать существо вопроса, с которым желает обратиться на личный прием», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.