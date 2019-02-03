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Общество | В Пензе после жалоб горожан проверили паб на Кулакова

03.02.2019|10:14
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В Пензе сотрудники администрации и полиции посетили Harat's Pub на улице Кулакова. Поводом для визита стали жалобы жильцов расположенного рядом дома на шум при проведении в баре концертов.

Во время проверки нарушения тишины и покоя граждан не зафиксировали (ее провели в пятницу, 1 февраля). «Звукопроизводящая аппаратура в баре была выключена в 23 часа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несовершеннолетних пензенцев там не нашли, лицензия на право продажи алкогольной продукции, выданная заведению Министерством сельского хозяйства Пензенской области, является действующей.

Менеджера Harat's Pub ознакомили с жалобами горожан. Ему рекомендовали замерить уровень шума от работы аппаратуры как внутри помещения, так и на прилегающей территории.

«Руководитель бара приглашен в администрацию Ленинского района города Пензы для ознакомления с нормативными требованиями, предъявляемыми к организации деятельности предприятий общественного питания», - добавили в мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|03.02.2019 10:26|

Оставьте Харатс в покое, одно из немногих заведений с нормальной музыкой!

Гость|03.02.2019 10:31|

Сами его от храма заставили переехать, а теперь пыхтите. Издеваетесь, нормальные заведения прикрываете, а рыгальни на каждом шагу!

Гость|03.02.2019 10:33|

Все эти пабы культурно приучают людей к алкоголизму и праздному времяпровождению. ЗАКРЫТЬ ЕГО!!! Жалобы одной жительницы вполне для этого достаточно. Откроем там кружок рисования для маленьких детей.

Гость|03.02.2019 10:34|

Сначала попы,теперь жильцы....а наливайка напротив через дорогу не беспокоит жильцов?

Гость|03.02.2019 10:34|

Рыгальни проверьте лучше!!!! Оставьте в городе хоть одно нормальное заведение!!!

Гость|03.02.2019 10:34|

Пускай цирк учатся рисовать, да.

Гость|03.02.2019 10:35|

Это заведение расположено в обычной советской панельной пятиэтажке 1974 года.Гость писал(a):

Оставьте Харатс в покое, одно из немногих заведений с нормальной музыкой!
Пусть оставят в покое жителей дома!

Гость|03.02.2019 10:35|

И планетарий пусть лишь во снах видят

Гость|03.02.2019 10:35|

Бары,рестораны,увеселительные заведения нужно запрещать в жилых домах. Только отдельно стоящие здания.

Гость|03.02.2019 10:37|

Так он и был в отдельном здании. Кому помешал? Кто просил его двигать? Теперь вопите. Издеваетесь над людьми. Как и Киллфиш закрылся.

Гость|03.02.2019 10:38|

Жителям дома лишь бы жалобы строчить, да дома в зомбоящик глядеть...

Гость|03.02.2019 10:43|

Гость писал(a):

Жителям дома лишь бы жалобы строчить, да дома в зомбоящик глядеть.
Хорошо платите нам отступного. Каждый месяц по 7 тысяч рублей на квартиру, мы Вас тогда трогать не будем.

Гость|03.02.2019 10:43|

НужноГость писал(a):

Жителям дома лишь бы жалобы строчить, да дома в зомбоящик глядеть...
Так думают все бизнесмены так называемые "благодетели". Гнать всех предпринимателей надо из жилых домов. Вы не можете нормально сосуществовать с людьми.

Гость|03.02.2019 10:46|

Оооо, уже "рекет" подключается) Как мило) За бабло готовы подарить спокойствие)

Гость|03.02.2019 10:46|

Гость писал(a):

Гнать
Согласен! А то всякие магазины, детские образовательные центры открывают на первых этажах, покупатели ходют, шумят, дети кричат...

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Имя: Гость
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