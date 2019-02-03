03.02.2019 | 10:14

В Пензе сотрудники администрации и полиции посетили Harat's Pub на улице Кулакова. Поводом для визита стали жалобы жильцов расположенного рядом дома на шум при проведении в баре концертов.

Во время проверки нарушения тишины и покоя граждан не зафиксировали (ее провели в пятницу, 1 февраля). «Звукопроизводящая аппаратура в баре была выключена в 23 часа», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несовершеннолетних пензенцев там не нашли, лицензия на право продажи алкогольной продукции, выданная заведению Министерством сельского хозяйства Пензенской области, является действующей.

Менеджера Harat's Pub ознакомили с жалобами горожан. Ему рекомендовали замерить уровень шума от работы аппаратуры как внутри помещения, так и на прилегающей территории.

«Руководитель бара приглашен в администрацию Ленинского района города Пензы для ознакомления с нормативными требованиями, предъявляемыми к организации деятельности предприятий общественного питания», - добавили в мэрии.