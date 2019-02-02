02.02.2019 | 18:48

Светила пензенской медицины собрались в здании областной станции скорой помощи. Там открыли памятную доску заслуженному врачу РСФСР Зинаиде Темногрудовой.

Ее дочь Елена Вадимовна, вспоминая свои детские годы, рассказала, что мама полностью отдавалась работе и семья порой отходила на второй план.

«Очень часто были вызовы, ночные вызовы, но почему-то это не было тяжестью, это была интересная жизнь, и мы понимали, что это очень важно», - вспомнила Елена Темногрудова.

Ни дочь, ни сын, ни внуки Зинаиды Сергеевны не пошли по ее стопам. Они связали свою жизнь с профессиями, далекими от медицины. Поэтому Темногрудова наставляла других.

Один из ее учеников - Геннадий Демидов. На фотографии он оперирует вместе со своим преподавателем.

«Мы очень надеемся на то, что наше новое поколение докторов, изучая историю Пензенского края и особенно историю развития пензенского здравоохранения, знакомясь с такими выдающимися личностями, будет брать пример - это будет стимулировать их на то, чтобы совершенствоваться, - и что с каждым годом у нас будет появляться в системе здравоохранения все больше и больше достойных людей», - отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Столь же достойных, как Зинаида Темногрудова, о профессионализме которой говорили не только ее коллеги и пациенты. Она была отмечена государственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, а также знаком «Отличник здравоохранения».

Хотя врачом она становиться не собиралась, это получилось случайно: школьная подруга Зинаиды Сергеевны подала документы в мединститут за нее.