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Общество | В Заречном спасатели помогают рыбам не умереть от недостатка кислорода

02.02.2019|09:47
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В Заречном сотрудники управления гражданской защиты спасают рыбу, которая может задохнуться в прудах.

Из-за толстого слоя льда поступление атмосферного воздуха в воду резко ухудшается и возникает нехватка кислорода.

В апреле 2017 года на берегу Лесного пруда горожане наблюдали множество погибших рыб. Тогда специалисты объяснили, что массовый мор также вызван нехваткой кислорода.

Чтобы такие ситуации не повторялись, экологи обратились за помощью в управление ГЗН.

«30 января в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» спасатели прорубили лунки в центре и по периметру водоемов. Это позволит воде в прудах равномерно насыщаться кислородом. Специалисты будут следить за состоянием лунок и по мере необходимости очищать их ото льда», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|02.02.2019 10:01|

А рыбаков нет в Заречном?

Гость|02.02.2019 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Специалисты будут следить за состоянием лунок и по мере необходимости очищать их ото льда
Придётся круглосуточно дежурить, т.к. лунка замерзает буквально на глазах.

Гость|02.02.2019 10:24|

Гость писал(a):

А рыбаков нет в Заречном?
Так там проще до Сурморя доехать, чем в болоте окушков дёргать.

Имя: Гость
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