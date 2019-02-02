02.02.2019 | 09:47

В Заречном сотрудники управления гражданской защиты спасают рыбу, которая может задохнуться в прудах.

Из-за толстого слоя льда поступление атмосферного воздуха в воду резко ухудшается и возникает нехватка кислорода.

В апреле 2017 года на берегу Лесного пруда горожане наблюдали множество погибших рыб. Тогда специалисты объяснили, что массовый мор также вызван нехваткой кислорода.

Чтобы такие ситуации не повторялись, экологи обратились за помощью в управление ГЗН.

«30 января в зонах отдыха «Лесная» и «Солнечная» спасатели прорубили лунки в центре и по периметру водоемов. Это позволит воде в прудах равномерно насыщаться кислородом. Специалисты будут следить за состоянием лунок и по мере необходимости очищать их ото льда», - сообщает портал «Заречье сегодня».