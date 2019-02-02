02.02.2019 | 14:03

В преддверии паводка районы малоэтажной застройки в Пензе освободят от снежных навалов. Такое распоряжение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев во время объезда областного центра в субботу, 2 февраля.

Он отметил, что в этом году ожидается сложная паводковая обстановка (масса выпавшего снега почти в три раза превышает среднегодовой показатель), и осмотрел участки, которые могут быть подтоплены.

«Всего таких мест около 45: в Октябрьском районе это Цыганский поселок, в Ленинском - микрорайоны Райки, Бугровка, улица Новогражданская, в Первомайском - микрорайоны Кривозерье, Междуречье, улица Московская, в Железнодорожном - улицы Чаадаева, Светлая», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций подсчитать, какой объем снега нужно вывезти, чтобы обезопасить жителей.

«Необходимо пойти по пути конкурсных процедур в поисках подрядной организации для вывоза большего количества снега из районов малоэтажной застройки. Определившись с объемом, мы будем знать, сколько нужно бюджетных средств заложить на данную процедуру», - пояснил он.