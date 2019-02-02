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Общество | В Пензе во время паводка 45 участков могут оказаться в зоне подтопления

02.02.2019|14:03
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В преддверии паводка районы малоэтажной застройки в Пензе освободят от снежных навалов. Такое распоряжение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев во время объезда областного центра в субботу, 2 февраля.

Он отметил, что в этом году ожидается сложная паводковая обстановка (масса выпавшего снега почти в три раза превышает среднегодовой показатель), и осмотрел участки, которые могут быть подтоплены.

«Всего таких мест около 45: в Октябрьском районе это Цыганский поселок, в Ленинском - микрорайоны Райки, Бугровка, улица Новогражданская, в Первомайском - микрорайоны Кривозерье, Междуречье, улица Московская, в Железнодорожном - улицы Чаадаева, Светлая», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций подсчитать, какой объем снега нужно вывезти, чтобы обезопасить жителей.

«Необходимо пойти по пути конкурсных процедур в поисках подрядной организации для вывоза большего количества снега из районов малоэтажной застройки. Определившись с объемом, мы будем знать, сколько нужно бюджетных средств заложить на данную процедуру», - пояснил он.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|02.02.2019 14:22|

«Всего таких мест около 45: в Октябрьском районе это Цыганский поселок, в Ленинском - микрорайоны Райки, Бугровка, улица Новогражданская, в Первомайском - микрорайоны Кривозерье, Междуречье, улица Московская, в Железнодорожном - улицы Чаадаева, Светлая», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

С каких пор улица Московская оказалась в Первомайском районе???

Гость|02.02.2019 14:23|

Цыганский пусть тонет.

Гость|02.02.2019 14:23|

Райки и Бугровка как могут быть подтоплены?

Гость|02.02.2019 14:49|

Пускай к нам в маньчжурию приедут,тут у всех вдоль дорог горы накиданы.

Гость|02.02.2019 14:53|

Гость писал(a):

в Ленинском - микрорайоны Райки, Бугровка
Вроде на горе оба района. Взорвут штоль чего?

Гость|02.02.2019 14:55|

А улицу Гагарина в месте где она граничит с Островной не затопит нафиг? и металобазы в окрестностях?

Гость|02.02.2019 14:57|

В мае начнут вывозить.

Гость|02.02.2019 14:58|

С цыганской нет смысла вывозить,их всё равно скоро сносить.

Гость|02.02.2019 15:06|

penzainform.ru писал(a):

Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций подсчитать, какой объем снега нужно вывезти, чтобы обезопасить жителей.

«Необходимо пойти по пути конкурсных процедур в поисках подрядной организации для вывоза большего количества снега из районов малоэтажной застройки. Определившись с объемом, мы будем знать, сколько нужно бюджетных средств заложить на данную процедуру», - пояснил он.

У меня всего один вопрос,почему этот клиент ещё не на нарах.Он говорит то одно,а делает,как ему лично выгодно.Он снег свозит,как раз в места частного сектора.Для примера приведу Черкассы,ул.Нейтральную,ул.Чапаева,....

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