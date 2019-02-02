02.02.2019 | 18:21

Как только «минус» поменяется на «плюс», сугробы превратятся в кубометры воды и затопят подходы к жилым домам, дворы. В Пензе уже начинают подготовку к предстоящему паводку.

За погоду чиновники не берутся отвечать. Определяются с задачами, которые под силу выполнить человеку. В частности, убрать снег с улиц в частном секторе, где весной люди терпят бедствие.

«Вы предварительно посчитали, какой объем нам в этом микрорайоне надо вывезти, чтобы обезопасить жителей от подтоплений?» - поинтересовался глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Одно из мест локальных подтоплений - на улице Ростовской. В апреле прошлого года именно оттуда поступали звонки в мэрию с просьбой помочь откачать воду.

«Мы оказались в критической ситуации. Не можем выйти из дома ни за хлебом, ни за молоком, пять мешков песка положили, а толку мало: она опять внутрь идет, вся вода», - жаловалась жительница дома № 119 на ул. Ростовской Татьяна Потапова.

Словно в Венеции прошлой весной оказались и жильцы дома на Львовской. Из-за перемерзшей трубы, через которую должна была уходить вода, потоки хлынули под деревянную постройку.

«По непонятной инженерной мысли ливневка обошла мой дом. Она закончилась на Львовской, 286, потом перешла на другую сторону и попадает в ручеек», - рассказала жительница дома № 288 на ул. Львовской Лина Логинова.

Частный сектор у чиновников вызывает наибольшую тревогу. Поэтому как никогда рано они объезжают проблемные места и настраивают коллег из районных администраций на оперативную работу по вывозу снега.

«Связано это в первую очередь с тем, что у нас отсутствует система ливневой канализации в этих местах, поэтому готовим ливневку в целом по городу. Сейчас уже ливнеприемники обозначаем, прочищаем, гидродинамические машины будут работать», - добавил Виктор Кувайцев.

В Пензе около 45 мест, где весной талые воды наносят серьезный урон жителям.

«В Октябрьском районе - Цыганский поселок, в Ленинском - микрорайоны Райки и Бугровка, Первомайский район - Кривозерье, Междуречье, улица Ростовская, Железнодорожный - это улицы Чаадаева, Светлая», - сообщил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.