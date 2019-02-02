02.02.2019 | 18:36

31 января - Всемирный день ювелира. Братья Глазуновы свой профессиональный праздник отметили в картинной галерее. Как говорят Валерий и Юрий, настоящие мастера - это штучный товар. Они создают произведения искусства.

«Прежде всего, конечно, это творчество такое, в которое нужно сильно углубиться. Чтобы получалось что-то интересное, нужно этим жить и, помимо того, быть человеком образованным, чем мы часто занимаемся - самообразовываемся. Чтобы вещи получались интересные, нужно, чтобы они были о чем-то», - рассказал Валерий Глазунов.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция, где впервые была осуществлена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

В своем творчестве Глазуновы стараются придерживаться старинных традиций. Братья буквально роют землю, чтобы создать уникальный кулон или серьги.

«Как вставки используем оттиски найденных на археологических раскопках каких-то вещей. Мы снимаем с них форму и вставляем их вместо, например, камня, тем самым в кольце какой-то исторический контекст появляется и кольцо оживает, живет уже историей», - отметил Юрий Глазунов.

«Есть ювелиры, которые делают это очень грамотно, соблюдая все правила, выработанные годами, тысячелетиями даже, применяют какие-то свои приемы, стандартные, ремесленнические, которые устраивают одну категорию людей, а многие люди расширяют границы. Мы среди них», - добавил Валерий Глазунов.

Одним словом, ювелирные украшения братьев Глазуновых - единственные в своем роде.