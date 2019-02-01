01.02.2019 | 10:55

В четверг, 31 января, в Государственной думе РФ состоялось расширенное заседание Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» под председательством руководителя фракции в федеральном парламенте Сергея Неверова.

В нем принял участие член президиума совета, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании, председатель Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в Пензенской области Вадим Супиков.

Участниками совещания в режиме видеоконференции в Пензе стали заместитель секретаря регионального отделения Юрий Дворянинов и заместитель председателя регионального Совета руководителей фракций партии «Единая Россия», руководитель фракции «Единой России» в Пензенской городской думе Владимир Мутовкин.

Открывая заседание, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что совет руководителей фракций был воссоздан недавно, но уже стал эффективной площадкой по выстраиванию горизонтальной и вертикальной коммуникации работы депутатов.

Одной из тем повестки дня стала координация законопроектной работы фракций всех уровней по общественно и социально значимым вопросам.

Сергей Неверов напомнил, что, принимая решения, депутатам нужно быть более открытыми, вести диалог с людьми, объяснять, почему принимается или не принимается тот или иной законопроект, а законодательные инициативы перед внесением в Госдуму необходимо прорабатывать на региональном уровне.

Постоянное взаимодействие должно быть и с членами нижней палаты Федерального Собрания, отметил руководитель фракции в Государственной думе. В рамках региональных недель народным избранникам необходимо проводить встречи с депутатским корпусом, на которых будут обозначены актуальные для региона темы, обмениваться мнениями о правоприменительной практике.

Говоря о реализации партийных проектов, заместитель секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина призвала членов совета руководителей фракций вместе с жителями контролировать на местах темпы, качество и сроки выполнения строительства, реконструкции и ремонта социально значимых объектов. Помочь в этом должны общественные советы из числа активистов района, которые будут проверять все этапы работы, а результат таких проверок будет отражен в мобильном приложении.