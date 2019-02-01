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Общество | В Пензу прибыла детский омбудсмен Анна Кузнецова

01.02.2019|12:49
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В пятницу, 1 февраля, в Пензу прилетела уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«И снова в родной город с радостью!» - написала она на своей странице в Facebook два часа назад. Там же Анна Кузнецова выложила снимки на фоне местного аэропорта.

На одной из фотографий видно, что ее встретили министр труда, социальной защиты и демографии области Евгений Трошин и уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Как известно, 1 февраля в киноконцертном зале «Пенза» состоится грандиозное торжество по случаю 80-летнего юбилея области. В праздничной программе примут участие лучшие творческие коллективы и солисты губернии.

Прямая трансляция мероприятия будет организована на 11 канале. Начало в 15:30. У тех, кто не сможет в это время включить телевизор, где настроен 11-й, есть шанс увидеть концерт в Интернете, на PenzaInform.ru, перейдя по ссылке (раздел «Телевидение», вкладка «Онлайн»).

Источник — фото www.facebook.com/ombudswoman
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Гость|01.02.2019 13:07|

Когда будет встреча с Петром Кузнецовым?

Гость|01.02.2019 13:08|

penzainform.ru писал(a):

1 февраля в киноконцертном зале «Пенза» состоится грандиозное торжество по случаю 80-летнего юбилея области.

Верните нас в родное Тамбовское Административное подчинение.

Гость|01.02.2019 13:10|

Вернте санаторий "Солнышко" детям!!!

Имя: Гость
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