01.02.2019 | 12:49

В пятницу, 1 февраля, в Пензу прилетела уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«И снова в родной город с радостью!» - написала она на своей странице в Facebook несколько часов назад. Там же Анна Кузнецова выложила снимки на фоне местного аэропорта.

На одной из фотографий видно, что ее встретили министр труда, социальной защиты и демографии области Евгений Трошин и уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Как известно, 1 февраля в киноконцертном зале «Пенза» состоится грандиозное торжество по случаю 80-летнего юбилея области. В праздничной программе примут участие лучшие творческие коллективы и солисты губернии.

Прямая трансляция мероприятия будет организована на 11 канале. Начало в 15:30. У тех, кто не сможет в это время включить телевизор, где настроен 11-й, есть шанс увидеть концерт в Интернете, на PenzaInform.ru, перейдя по ссылке (раздел «Телевидение», вкладка «Онлайн»).