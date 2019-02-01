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Общество | В Пензенской области пенсионеры будут получать не менее 8 404 рублей

01.02.2019|09:15
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Минимальный уровень пенсионного обеспечения останется не ниже прожиточного минимума пенсионера. В Пензенской области в 2019 году он составляет 8 404 рубля - на 543 рубля больше, чем в 2018-м.

Пожилые люди, пенсия которых меньше прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату (ФСД) до этого уровня.

В регионе в 2019-м ФСД получают 40 806 человек - на 306 больше, чем в прошлом году.

С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам вырос на 4,3%. Если у пожилого человека пенсия будет меньше прожиточного минимума даже с проиндексированной выплатой, то уровень его материального обеспечения не изменится и по-прежнему составит 8 404 рубля.

«Например: в январе 2019 года размер пенсии неработающего пенсионера составлял 5 000 рублей, размер ЕДВ - 2 000, социальная доплата - 1 404 рубля. Таким образом, общая сумма материального обеспечения составляла 8 404 рубля, что соответствует требованиям законодательства.

После индексации размер ЕДВ с 1 февраля 2019 увеличился до 2 086 рублей. Общая сумма материального обеспечения с 1 февраля у этого пенсионера будет состоять из пенсии (5 000 рублей), проиндексированной ЕДВ (2 086), социальной доплаты (1 318) и составлять также 8 404 рубля», - пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

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Гость|01.02.2019 09:28|

Может хлеба наедимся досыта...

Гость|01.02.2019 09:34|

penzainform.ru писал(a):

он составляет 8 404 рубля - на 543 рубля больше, чем в 2018-м.
Вот они теперь заживут ! Это теперь просто счастье, с курортов и из здравниц теперь вылазить не будут ! Какой позор этой гнилой воровской власти ! На одном вывозе мусора сволочи отнимут больше.

Гость|01.02.2019 09:36|

Здорово.Заживём. Теперь можно присматриваться к чаю ричард,а не к лисме.

Гость|01.02.2019 09:41|

Гость писал(a):

присматриваться к чаю ричард,а не к лисме
Поди знай ... они тут некоторым по 300-500 накинули, но по ценам ЖКХ,лекарств,продуктов 2000 украли, следовательно пенсионеров в 2018-2019 обобрали на 2000-300(500) = 1700-1500 руб украли с каждого кармана пенсионера.

Гость|01.02.2019 09:48|

НУ ТЕПЕРЬ МОЖНО И ПО МИРУ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ )

Гость|01.02.2019 09:59|

penzainform.ru писал(a):

8 404 рубля
спасибо просто замечательно и так минимум 3000 за коммуналку на проезд в маршрутке так хоть иногда с 1000 и того на покушать и витаминки остается 4 400 то есть в день 146 рублей просто шикарно.

Гость|01.02.2019 10:02|

Чтоб наши депутатишки и чинки так жили! Сволочи

Гость|01.02.2019 10:03|

Гость писал(a):

Чтоб наши депутатишки и чинки так жили! Сволочи
Так государство не просило нас рождаться.

Гость|01.02.2019 10:16|

На погребение добавили 184 рублика,а начиная с морга всё за деньги.

Имя: Гость
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