01.02.2019 | 09:15

Минимальный уровень пенсионного обеспечения останется не ниже прожиточного минимума пенсионера. В Пензенской области в 2019 году он составляет 8 404 рубля - на 543 рубля больше, чем в 2018-м.

Пожилые люди, пенсия которых меньше прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату (ФСД) до этого уровня.

В регионе в 2019-м ФСД получают 40 806 человек - на 306 больше, чем в прошлом году.

С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам вырос на 4,3%. Если у пожилого человека пенсия будет меньше прожиточного минимума даже с проиндексированной выплатой, то уровень его материального обеспечения не изменится и по-прежнему составит 8 404 рубля.

«Например: в январе 2019 года размер пенсии неработающего пенсионера составлял 5 000 рублей, размер ЕДВ - 2 000, социальная доплата - 1 404 рубля. Таким образом, общая сумма материального обеспечения составляла 8 404 рубля, что соответствует требованиям законодательства.

После индексации размер ЕДВ с 1 февраля 2019 увеличился до 2 086 рублей. Общая сумма материального обеспечения с 1 февраля у этого пенсионера будет состоять из пенсии (5 000 рублей), проиндексированной ЕДВ (2 086), социальной доплаты (1 318) и составлять также 8 404 рубля», - пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.