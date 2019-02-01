01.02.2019 | 09:12

На круглом столе, состоявшемся в Министерстве образования Пензенской области в среду, 30 января, обсуждалась тема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В дискуссии участвовали представители минобразования и общественных организаций - «Сила настоящего», «Пензенские лучики», «Аутизм - Пенза», областного объединения родителей детей-инвалидов.

Участники встречи высказывали свои мысли о вариативности обучения особенных детей и подготовке педагогов для инклюзивного обучения. Особое внимание было уделено работе с детьми, страдающими умственной отсталостью.

По итогам обсуждения участники круглого стола выработали несколько предложений.

В частности, в общеобразовательных школах Пензы предлагается обучать детей с синдромом Дауна и открыть в предстоящем учебном году еще один специализированный класс для юных аутистов. Один такой ресурсный класс уже создан в лицее № 2.

Также предлагается увеличить количество организаций дополнительного образования, которые занимаются с детьми, имеющими ограничения в возможностях здоровья.

Кроме того, представителей общественных организаций и родителей детей-инвалидов станут привлекать к проведению в школах «уроков доброты», сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ноябре 2017 года жительница Пензы обратилась на личном приеме к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой помочь в реализации пилотного проекта «Ресурсный класс» для детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Обучение предполагает несколько этапов. Сначала дети-аутисты в отдельном помещении в школе проходят адаптацию, общаясь со сверстниками на переменах, в буфете, раздевалке. Потом они начинают посещать общие занятия с тьюторским сопровождением: сначала физкультуру и ИЗО, потом более сложные предметы.

Губернатор поддержал идею, и в итоге на базе лицея № 2 был создан первый в области ресурсный класс.