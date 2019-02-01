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Общество | В Пензе предложили обучать детей с синдромом Дауна в обычных классах

01.02.2019|09:12
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На круглом столе, состоявшемся в Министерстве образования Пензенской области в среду, 30 января, обсуждалась тема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В дискуссии участвовали представители минобразования и общественных организаций - «Сила настоящего», «Пензенские лучики», «Аутизм - Пенза», областного объединения родителей детей-инвалидов.

Участники встречи высказывали свои мысли о вариативности обучения особенных детей и подготовке педагогов для инклюзивного обучения. Особое внимание было уделено работе с детьми, страдающими умственной отсталостью.

По итогам обсуждения участники круглого стола выработали несколько предложений.

В частности, в общеобразовательных школах Пензы предлагается обучать детей с синдромом Дауна и открыть в предстоящем учебном году еще один специализированный класс для юных аутистов. Один такой ресурсный класс уже создан в лицее № 2.

Также предлагается увеличить количество организаций дополнительного образования, которые занимаются с детьми, имеющими ограничения в возможностях здоровья.

Кроме того, представителей общественных организаций и родителей детей-инвалидов станут привлекать к проведению в школах «уроков доброты», сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ноябре 2017 года жительница Пензы обратилась на личном приеме к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой помочь в реализации пилотного проекта «Ресурсный класс» для детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

Обучение предполагает несколько этапов. Сначала дети-аутисты в отдельном помещении в школе проходят адаптацию, общаясь со сверстниками на переменах, в буфете, раздевалке. Потом они начинают посещать общие занятия с тьюторским сопровождением: сначала физкультуру и ИЗО, потом более сложные предметы.

Губернатор поддержал идею, и в итоге на базе лицея № 2 был создан первый в области ресурсный класс.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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Гость|01.02.2019 09:29|

ЗАЧЕМ?

Гость|01.02.2019 09:31|

показуха. типа мы заботимся об их адаптации. на самом деле это плохо для всех: и для здоровых детей и для больных.

Гость|01.02.2019 09:39|

Программы в школе ужасные, в классах по 30 человек, педагоги с бору по сосенке - по английскому вообще учителей нет - давайте к нашим детям которых 30 в классе одного дауна посадим, чтобы вообще ничему дети нормальные не учились.

Есть внешкольная деятельность - кружки, секции - вот туда этих ребят и сажайте. Опять же с ограничением - у них моторика не развита, волевая сфера неразвита. Но детям то нашим дайте учиться. Родители инвалидов думают о своих детях, чиновники - лишь бы расходы на школы 5-7 вида сократить. А о интересах нормальных детей которых большинство интересах кто думает?

Гость|01.02.2019 09:43|

Инклюзия - звучит красиво. Но по факту наши школы не готовы принять детей с особенностями развития. Нет подготовленных специалистов. Учителя и директора школ не знают, что делать с такими детьми. У меня такой ребенок, я не хочу домашнего обучения, но в школу отдавать лишь бы интегрировать, то же не хочу. Нужно готовить и школы и общество к принятию " не таких".

Гость|01.02.2019 09:51|

Гость писал(a):

Нужно готовить и школы и общество к принятию " не таких"
желательно иметь для таких детей специальные школы. общеизвестно, что полная адаптация их физически невозможна. а для частичной - нужны методики и специалисты. если этого нет ничего - тогда не надо просто смешав их с обычными детьми пытаться замазать кому-то глаза

Гость|01.02.2019 09:54|

нормальное предложение пусть будет. Они детишки спокойные немного своеобразные ну куда деваться.

Гость|01.02.2019 09:56|

Гость писал(a):

У меня такой ребенок, я не хочу домашнего обучения, но в школу отдавать лишь бы интегрировать, то же не хочу.
хорошо что сама адекватная .а есть настаивают . неужели родители и учителя сдержат нормальных учеников ,которым эти дети все таки будут мешать в учебе да и саму мамашу полоскать на всех собраниях .соочувствуем у вас такое получилось но думайте хоть о своих детях не просто бросайте их как кутят в лужу .ими заниматься надо и намного больше и то возможно будут результаты .

и не надо показывать на америку европу - там и обеспечение не как у нас и люди самодостаточнее т к платят не как у нас . на нищете самодостаточных нет . а может их в губернский лицей всех собрать там детишки умные и их обижать не будут .а уж все остальные по школам это так кое как .

Гость|01.02.2019 09:59|

Во первых сколько в вас ненависти и злобы по отношению к больным детям,видно по вашим опусам.Вам,родителям так сказать здоровых никогда не понять ,что переживают матери особых ребят.Никогда,не кому не понять когда от её ребёнка все отбрыкиваются,и в классе он будет мешать и т.д.и т.п. Да ваши здоровые больше мешают в классе,чем эти дети.Не зарекайтесь,Бог все видит.

Гость|01.02.2019 10:00|

Гость писал(a):

желательно иметь для таких детей специальные школы. общеизвестно, что полная адаптация их физически невозможна. а для частичной - нужны методики и специалисты.
так и было при СССР - 21 школа .где готовили таких детей к тому чтобы выживать - их как могли обучали шитью девочек и по дереву мальчиков . платили больше но учителя от самих детишек стонали т к они просто могут встать и хорошо если в классах ходить а то и вообще уйти куда им вздумается .

Гость|01.02.2019 10:01|

Да какая разница? Одним дауном в классе больше, никто и не заметит))

Гость|01.02.2019 10:02|

Гость писал(a):

Да ваши здоровые больше мешают в классе,чем эти дети.Не зарекайтесь
никто ни от чего не зарекается . но и вам надо все таки свою ситуацию анализировать и не подставлять и так сложного ребенка под град упреков и не дай бог тумаков .

Гость|01.02.2019 10:04|

Гость писал(a):

У меня такой ребенок, я не хочу домашнего обучения, но в школу отдавать лишь бы интегрировать, то же не хочу.
да вы прям не хочуха. кого хочу не знаю кого знаю не хочу

Гость|01.02.2019 10:04|

Гость писал(a):

|01.02.2019 10:01|

Да какая разница? Одним дауном в классе больше, никто и не заметит))

абсолютно верно.

Гость|01.02.2019 10:05|

Гость писал(a):

Да какая разница? Одним дауном в классе больше, никто и не заметит))
тем более их надо к умненьким .например в школу максимум или губернский лицей --пусть адаптируются в умной среде ,может и им что то перейдет .а то даун на дауне,как вы их называете , только наоборот получится

Гость|01.02.2019 10:06|

Гость писал(a):

21 школа
а пом там дурбат был.

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Имя: Гость
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