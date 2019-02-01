01.02.2019 | 10:14

В среду, 30 января, в Пензе общественная комиссия рассмотрела заявки горожан на участие в программе «Комфортная городская среда».

В комиссию вошли представители мэрии, управлений ЖКХ и градостроительства, общественных организаций, а также председатели ТСЖ и старшие по домам.

С 29 декабря 2018 года от жителей города поступило 152 предложения по благоустройству общественных пространств и 53 - по преображению дворов.

В итоге было отобрано 35 дворовых территорий, где расположены 72 многоквартирных дома, в которых проживают 23 тысячи человек.

В срок до 1 марта будут подготовлены дизайн-проекты. На этом этапе жители еще могут внести изменения - внести в инициативную группу или в Управление ЖКХ Пензы предложения о дополнительных детских и спортивных конструкциях, автомобильных парковках и других элементах благоустройства.

«Оборудование дополнительными элементами производится на условиях софинансирования со стороны граждан в размере 5% от суммы работ», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Провести торги и заключить контракты на проведение работ планируется до 1 июня, а сдать объекты - к 1 сентября.

В перечень дворовых территорий, которые будут обустроены, вошли следующие: пр-т Строителей, 30, 50, 98, 108, 166; ул. Лядова, 18, 20, 32; ул. Рахманинова, 20, 25, 27; ул. Бородина, 17; ул. Кронштадтская, 7; пр-т Победы, 77, 79; ул. Леонова, 19; ул. Аустрина, 146, 150а; ул. Пролетарская, 6; ул. Ухтомского, 3а, 3Б, 5; ул. Чаадаева, 111, 113; ул. Клары Цеткин, 49, 51, 53, 55; ул. Измайлова, 73, 81; ул. Спартаковская, 18, 26; ул. Суворова, 15; ул. Бакунина, 30а, 36, 36а; ул. 8 Марта, 15; ул. Карпинского, 1, 1а, 7, 45; ул. Коммунистическая, 36, 36а, 40а; ул. Пушкина, 22, 24; ул. К.Маркса, 12; ул. Мира, 33, 37, 47, 49; Военный Городок, 156, 188; ул. Кижеватова, 1, 3, 31; ул. Воронова, 24; ул. Тепличная, 8, 10; ул. Калинина, 119а, 119Б; Пограничный пр-д, 11, 21; ул. Межрайонная,12; ул. Терешковой, 10а, 10Б; ул. Вадинская, 6а, 10; ул. Экспериментальная, 12, 16, 17, 18.