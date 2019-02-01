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Общество | В Пензе Анна Кузнецова побеседовала с тьюторами детей-аутистов

01.02.2019|16:17
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В пятницу, 1 февраля, уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, приехавшей в Пензу, представили ресурсный кабинет для детей-аутистов в лицее № 2.

Первый в регионе кабинет начал работу в прошлом году. Сейчас в лицее № 2 обучаются пять детей с расстройством аутистического спектра, у каждого из них свой тьютор (наставник). Занятия с ними проводят также педагог, логопед, дефектолог и психолог.

Детский омбудсмен поинтересовалась успехами воспитанников и уровнем подготовки специалистов.

«Это пилотный проект региона, на его основе нужно выстроить систему дальнейшей работы. Ресурс нельзя потерять, его нужно наращивать: работать с дошкольниками, выходить на профподготовку и, безусловно, тиражировать этот опыт по другим школам», - считает Анна Кузнецова.

Она предложила создать в лицее № 2 методический центр по работе с аутистами, который будет оказывать поддержку родителям и педагогам таких детей.

30 января проблемы детей-аутистов и их родителей обсуждались на круглом столе в региональном министерстве образования. Одним из предложений, родившихся во время дискуссии, стало открытие второго ресурсного класса для страдающих этим расстройством юных пензенцев.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|01.02.2019 16:38|

Это из-за нее около филармонии пробка? В красках и с собаками на Московской

Гость|01.02.2019 16:55|

Это каким же нужно быть опущенцем, что бы с этой шваброй разговоры разговаривать?

Гость|01.02.2019 16:56|

Зачем использовать термин тьютер, если есть слово наставник? Уважайте своей язык!!!

Гость|01.02.2019 17:08|

Гость писал(a):

|01.02.2019 16:56|

Зачем использовать термин тьютер, если есть слово наставник? Уважайте своей язык!!!

Журнализды любят свою "грамотность" показывать.

Гость|01.02.2019 17:21|

В обычных школах логопедов убрали, из спец школ даунов в обычные - ну че все логично. Кухаркиным детям нечего в школах делать... Частные школы уже открывают потихоньку. Мечты сбываются

Гость|01.02.2019 17:47|

Совершенно не понимаю название! Идиотизм. И здесь враги!

Имя: Гость
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