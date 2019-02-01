01.02.2019 | 16:17

В пятницу, 1 февраля, уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, приехавшей в Пензу, представили ресурсный кабинет для детей-аутистов в лицее № 2.

Первый в регионе кабинет начал работу в прошлом году. Сейчас в лицее № 2 обучаются пять детей с расстройством аутистического спектра, у каждого из них свой тьютор (наставник). Занятия с ними проводят также педагог, логопед, дефектолог и психолог.

Детский омбудсмен поинтересовалась успехами воспитанников и уровнем подготовки специалистов.

«Это пилотный проект региона, на его основе нужно выстроить систему дальнейшей работы. Ресурс нельзя потерять, его нужно наращивать: работать с дошкольниками, выходить на профподготовку и, безусловно, тиражировать этот опыт по другим школам», - считает Анна Кузнецова.

Она предложила создать в лицее № 2 методический центр по работе с аутистами, который будет оказывать поддержку родителям и педагогам таких детей.

30 января проблемы детей-аутистов и их родителей обсуждались на круглом столе в региональном министерстве образования. Одним из предложений, родившихся во время дискуссии, стало открытие второго ресурсного класса для страдающих этим расстройством юных пензенцев.