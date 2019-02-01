01.02.2019 | 15:01

Крупный штраф грозит сотруднику охотничьего хозяйства. Он уличен в нарушении, которое в региональном минлесхозе назвали грубейшим.

Производственный охотничий инспектор, который по долгу службы обязан следить за соблюдением закона и техники безопасности, ехал по охотничьим угодьям Лунинского района с заряженным и незачехленным ружьем.

Нарушителя задержали его же коллеги и составили акт.

«Это очень серьезное нарушение, так как данный гражданин является должностным лицом. Даже в памятке инспектору написано, что они имеют право проверять других лиц, составлять акты о нарушениях и направлять нам. Кроме того, производственные охотничьи инспекторы сдают экзамен на знание законодательства в сфере своей деятельности», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 рублей.