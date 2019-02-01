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Общество | В Лунинском районе охотинспектор ехал по лесу с заряженным ружьем

01.02.2019|15:01
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Крупный штраф грозит сотруднику охотничьего хозяйства. Он уличен в нарушении, которое в региональном минлесхозе назвали грубейшим.

Производственный охотничий инспектор, который по долгу службы обязан следить за соблюдением закона и техники безопасности, ехал по охотничьим угодьям Лунинского района с заряженным и незачехленным ружьем.

Нарушителя задержали его же коллеги и составили акт.

«Это очень серьезное нарушение, так как данный гражданин является должностным лицом. Даже в памятке инспектору написано, что они имеют право проверять других лиц, составлять акты о нарушениях и направлять нам. Кроме того, производственные охотничьи инспекторы сдают экзамен на знание законодательства в сфере своей деятельности», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 рублей.

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Гость|01.02.2019 15:22|

Окелло промахнулся и должен уйти?

Гость|01.02.2019 15:24|

penzainform.ru писал(a):

ехал по охотничьим угодьям Лунинского района с заряженным и незачехленным ружьем.
в лесах то рысь имеется и волки недремлют а у лося рога с копытами а у кабана секача клыки имеются

Гость|01.02.2019 15:28|

А у нас сегодня во дворе дворник шел с расчехленным... ломом!

Гость|01.02.2019 15:31|

Закон об оружии почитайте там сказано как переносить и перевозить. Он вооружён значит должно быть заряжен иначе это палка которую отберут. Или он стае волков скажет что подождите ребята, я щас заряжусь расчехлюсь или вообще за патронами схожу домой. Это только проверяющие такое могли придумать. В савану их надо...с проверкой

Гость|01.02.2019 15:32|

когда в Пензенской области для производственных охотничьих инспекторов купят современные вертолеты, навесные видеокамеры ловушки, катера с современными мощными моторами, современные снегоходы, теплые пуховики финские, квадрокоптеры с видеокамерами чаво по снегу то бегать на лыжах на дворе то 2019 год

чаво по лесу то бегать есть же современные квадрокоптеры с видеокамерами

Гость|01.02.2019 15:40|

по технике безопасности в лес вообще лучше незаходить

там и клещи и по лесу если бегом бежать ногу запросто об корягу можно вывернуть

а уж встретишь на речке бобра то вообще тикать от него

Бобер самый опасный

два типа туриста велосепидиста катались около речки увидели бобра

ну короче один пошел его типа пофоткать

ну и бобер короче зубами своими прокусил ему на ноге вену

ну и все короче пока другой велосепидист бегал

Гость|01.02.2019 15:46|

когда в 2019 году в Пензенской области будет производится конкурс на лучшего производственного охотничьего инспектора

Гость|01.02.2019 15:48|

ТЕПЕРЬ ЕМУ ТОЛЬКО ВАЛЕЖНИК СОБИРАТЬ ОСТАЛОСЬ.БЕЗ ПИЛЫ И ТОПОРА.

Гость|01.02.2019 15:51|

Его же коллеги задержали! Это не коллеги, это шакалы, таких коллег надо валить из-за угла. Место кому-то блатному понадобилось, вот и подставили. У нас в России так!

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