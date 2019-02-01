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Общество | Сотрудник группы компаний «Дамате» получил государственную награду

01.02.2019|13:55
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Сотрудник группы компаний «Дамате» Александр Московкин получил государственную награду из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, 31 января, в преддверии 80-летнего юбилея региона. Александр Московкин удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Всего почетные звания и награды получили 50 человек. Иван Белозерцев поблагодарил лауреатов за высокопрофессиональный труд и отметил их заслуги перед Пензенской областью.

Трудовой стаж Александра Московкина составляет 43 года, 25 из которых он работает в сельском хозяйстве.

Александр пришел в ГК «Дамате» в 2012-м и за пять лет прошел путь от оператора цеха инкубации до ведущего инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами инкубатория.

При его участии в 2015 году был введен в эксплуатацию инкубаторий ГК «Дамате», расположенный в Нижнеломовском районе. Александр Московкин принимает активное участие в процессе подготовки молодых специалистов, начинающих свою работу в инкубатории.

Источник — фото pnzreg.ru
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