01.02.2019 | 13:55

Сотрудник группы компаний «Дамате» Александр Московкин получил государственную награду из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Торжественное мероприятие состоялось в пятницу, 31 января, в преддверии 80-летнего юбилея региона. Александр Московкин удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Всего почетные звания и награды получили 50 человек. Иван Белозерцев поблагодарил лауреатов за высокопрофессиональный труд и отметил их заслуги перед Пензенской областью.

Трудовой стаж Александра Московкина составляет 43 года, 25 из которых он работает в сельском хозяйстве.

Александр пришел в ГК «Дамате» в 2012-м и за пять лет прошел путь от оператора цеха инкубации до ведущего инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами инкубатория.

При его участии в 2015 году был введен в эксплуатацию инкубаторий ГК «Дамате», расположенный в Нижнеломовском районе. Александр Московкин принимает активное участие в процессе подготовки молодых специалистов, начинающих свою работу в инкубатории.