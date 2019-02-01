01.02.2019 | 11:43

В Пензе прокуратура Октябрьского района провела брифинг с представителями организаций, обслуживающих многоквартирные дома.

На мероприятии представители надзорного органа назвали компании, которые не заключили со специализированной фирмой договор на диагностирование внутридомового газового оборудования.

Речь идет об АО «Арбековская», ОАО «Жилье-15», ООО «УК «Квартал», ОАО «Жилье-12», ООО «Управляющая компания «Милана», ООО «УК «Проспект».

«Это является недопустимым, поскольку эксплуатация такого оборудования по истечении 30-летнего нормативного срока службы создает угрозу жизни и здоровью лиц, как проживающих в вышеуказанных домах, так и находящихся в непосредственной близости с ними в момент возникновения аварийных ситуаций», - подчеркнула старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Руководителям управляющих компаний внесли представления об устранении выявленных нарушений.

22 января на заседании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал усилить контроль и надзор как за общедомовым, так и за внутриквартирным газовым оборудованием. Он отметил, что не все заключают договоры на обслуживание и в каждом конкретном случае нужно разбираться.

Ранее глава региона призвал уделить особое внимание неблагополучным семьям и в случае возникновения рискованной ситуации принимать жесткие меры вплоть до отключения газа в квартирах граждан, злоупотребляющих спиртным.