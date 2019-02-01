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Общество | Читатели PenzaInform.ru увидят концерт к юбилею области в прямом эфире

01.02.2019|10:34
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Пользователи портала PenzaInform.ru смогут увидеть концерт к 80-летнему юбилею области в прямом эфире. Мероприятие пройдет в пятницу, 1 февраля, в ККЗ «Пенза».

Прямая трансляция грандиозного шоу будет организована на 11 канале. Начало в 15:30. У тех, кто не сможет в это время включить телевизор, где настроен 11-й, есть шанс увидеть концерт в Интернете, на PenzaInform.ru, перейдя по ссылке (раздел «Телевидение», вкладка «Онлайн»).

Пензенская область стала самостоятельным административным образованием с 1939 года. Тогда она вышла из состава Тамбовской губернии и обрела независимость.

В последние дни января в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошли дни Пензенской области. Министры и зампреды регионального правительства выступили с докладами в профильных комитетах.

Губернатор Иван Белозерцев принял участие в заседании Совфеда «Час субъекта РФ», где рассказал о социально-экономическом развитии региона, проинформировал сенаторов о достигнутых результатах работы и перспективных направлениях деятельности.

К юбилею в разных районах Пензы в соответствующем ключе украсили 12 остановок, обновили 34 билборда.

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Гость|01.02.2019 11:10|

penzainform.ru писал(a):

трансляция грандиозного шоу
Стас Михайлов? Или сама Марта Серебрякова?

Гость|01.02.2019 11:15|

По агентурной информации, в одном из детских садов города готовится идеологическая диверсия-флешмоб! Дети, на конкурсе рисунка посвященному 80-летию области, поголовно нарисуют цирк.

Имя: Гость
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