01.02.2019 | 10:34

Пользователи портала PenzaInform.ru смогут увидеть концерт к 80-летнему юбилею области в прямом эфире. Мероприятие пройдет в пятницу, 1 февраля, в ККЗ «Пенза».

Прямая трансляция грандиозного шоу будет организована на 11 канале. Начало в 15:30. У тех, кто не сможет в это время включить телевизор, где настроен 11-й, есть шанс увидеть концерт в Интернете, на PenzaInform.ru, перейдя по ссылке (раздел «Телевидение», вкладка «Онлайн»).

Пензенская область стала самостоятельным административным образованием с 1939 года. Тогда она вышла из состава Тамбовской губернии и обрела независимость.

В последние дни января в Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошли дни Пензенской области. Министры и зампреды регионального правительства выступили с докладами в профильных комитетах.

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