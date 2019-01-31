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Общество | В Заречном водитель «Нивы» заплатит сбитому пенсионеру 100 тысяч рублей

31.01.2019|15:01
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Пострадавший в аварии житель Заречного получит в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городской суд.

ДТП произошло 15 сентября 2018 года на улице 20-я Дорога. 61-летний мужчина ехал на мопеде ЗИД-50. Ему не уступил дорогу водитель «Нивы», хотя должен был это сделать. В результате здоровью пенсионера оказался нанесен вред средней тяжести.

Водитель мопеда просил суд взыскать с виновника аварии 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 15 тысяч расходов на услуги представителя. Но в судебном заседании стороны пришли к мировому соглашению. В итоге пенсионер согласился на 100 тысяч рублей.

Владелец «Нивы» будет выплачивать деньги частями: сначала 50 тысяч, а потом по 7,5 тысяч в течение нескольких месяцев, пока полностью не выплатит всю сумму. Решение пока не вступило в силу.

Виновнику аналогичного ДТП, произошедшего 22 августа прошлого года, придется выплатить сумму втрое больше. Водитель SsangYong Actyon, поворачивая с улицы 20-я Дорога на проспект Мира, наехал на 31-летнего велосипедиста, который получил тяжелые травмы. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы и на полгода лишен водительских прав, а также взыскал в счет компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.

Источник — фото: zarpressa.ru
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