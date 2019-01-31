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Общество | В Совете Федерации высоко оценили продукцию торгового дома «Кувака»

31.01.2019|14:50
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На днях Пензенской области, проходивших в Совете Федерации с 28 по 30 января, регион успешно презентовал свои достижения, результаты, наработки и планы развития во всех отраслях экономики.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, пензенская делегация достойно представила область в верхней палате российского парламента. Он отметил, что регион сегодня является одним из динамично развивающихся с высоким инвестиционным потенциалом.

В свою очередь Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала дни субъектов Российской Федерации как возможность показать их потенциал на федеральной площадке, поделиться проблемами.

Глава верхней палаты российского парламента, руководители исполнительной и законодательной власти Пензенской области, сенаторы осмотрели выставку «Люблю тебя, мой Сурский край», посвященную истории, развитию и будущему региона.

На выставочной площадке, демонстрирующей перспективы и потенциал регионального агропрома, в числе ведущих предприятий области свою продукцию представил ООО «Торговый дом «Кувака». На выставке-дегустации гостям и участникам мероприятия был предложен широкий ассортимент: минеральная природная питьевая столовая вода «Кувака», напитки в стеклотаре на ее основе премиум-класса, цветочный мед «Кувака».

На официальной странице верхней палаты Федерального Собрания РФ в социальной сети «ВКонтакте» размещена интересная информация из истории Сурского края. В центре внимания оказалась знаменитая вода «Кувака». Пост начинается импровизированным диалогом, одним из участником которого является русский граф Владимир Николаевич Воейков, продвигавший продукт из Пензенской губернии в Европе.

Гостей из верхней палаты российского парламента заинтересовал культурно-исторический аспект источника «Кувака», они поразились истории известной столовой воды из Пензенской области.

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