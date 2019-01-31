31.01.2019 | 19:15

С 1939 года Пензенская область стала самостоятельным административным образованием. Она вышла из состава Тамбовской губернии и обрела независимость.

«Жители области будут праздновать 80-летие со дня образования этого региона, и, конечно же, я хочу от имени всех нас, всех членов Совета Федерации, сердечно поздравить вас с юбилеем, пожелать всем жителям Пензенской области благополучия и процветания», - отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Пожалуй, главная заслуга в том, что город на Суре превратился в полноценный областной центр, принадлежит первому секретарю горкома партии Александру Баталину.

«Он, по сути дела, границы определил, и - самое интересное - он даже предлагал включить Сызрань с Волгой в состав Пензенской области, чтобы иметь выход к Волге. Потому что в Пензе были заводы, и там было машиностроение, и надо было это все делать», - рассказал доктор исторических наук, профессор Виктор Кондрашин.

В праздничной программе готовятся принять участие лучшие творческие коллективы и солисты губернии. Грандиозное шоу по случаю круглой даты состоится на сцене киноконцертного зала «Пенза» в пятницу, 1 февраля.

Прямую трансляцию торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня образования области, смотрите на 11 канале. Начало в 15:30.