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Общество | В областной библиотеке школьникам помогут выбрать профессию

31.01.2019|16:18
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Декада профориентации «Выбирая профессию, выбираем будущее» стартовала в областной библиотеке для детей и юношества. Ее основная цель - оказание помощи учащимся при выборе будущей деятельности.

«Мы организуем разнообразные мероприятия, которые включают в себя как психологическое тестирование, так и встречи с людьми разных интересных профессий, чтобы наши дети могли понять, что им интересно, что им хочется, что надо нашей Пензенской области», - сообщила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

Во время декады учащиеся и дошколята узнают, как подготовиться к экзаменам, пройдут компьютерное тестирование, получат информацию о правах абитуриентов, познакомятся с книгами и встретятся с представителями разных профессий. Первым со спецификой своей работы ребят ознакомил фотограф.

«Мы много чего узнали: мы узнали про фотоаппарат, как правильно ставить свет, что надо фотографироваться не на уровне роста, а на уровне глаз - так будет лучше», - рассказала школьница Ирина Зайцева.

Декада профориентации продлится до 7 февраля.

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