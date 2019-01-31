Декада профориентации «Выбирая профессию, выбираем будущее» стартовала в областной библиотеке для детей и юношества. Ее основная цель - оказание помощи учащимся при выборе будущей деятельности.
«Мы организуем разнообразные мероприятия, которые включают в себя как психологическое тестирование, так и встречи с людьми разных интересных профессий, чтобы наши дети могли понять, что им интересно, что им хочется, что надо нашей Пензенской области», - сообщила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.
Во время декады учащиеся и дошколята узнают, как подготовиться к экзаменам, пройдут компьютерное тестирование, получат информацию о правах абитуриентов, познакомятся с книгами и встретятся с представителями разных профессий. Первым со спецификой своей работы ребят ознакомил фотограф.
«Мы много чего узнали: мы узнали про фотоаппарат, как правильно ставить свет, что надо фотографироваться не на уровне роста, а на уровне глаз - так будет лучше», - рассказала школьница Ирина Зайцева.
Декада профориентации продлится до 7 февраля.