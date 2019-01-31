31.01.2019 | 11:14

Управление МВД России по Пензенской области прокомментировало информацию о «наркотической аллее», недавно опубликованную в Facebook жителем Пензы. Автор поста утверждал, что на участке между Новозападным кладбищем и улицей Островского под деревьями и кустарниками снег перекопан, очевидно в поисках наркотиков.

Однако, как оказалось, раскопки сделали сотрудники правоохранительных органов. В январе 2019 года полицейские установили, что 33-летний житель Пензенского района и 23-летний пензенец делали в областном центре закладки с наркотиками.

«Одного из злоумышленников полицейские задержали с поличным при оборудовании тайника на Олимпийской аллее Пензы. Впоследствии оперативники задержали соучастника преступления», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Но одной Олимпийской аллеей дело не ограничилось. Стражи порядка исследовали практически всю территорию западнополянского леса, в том числе и ту, на которую указал обнаруживший «наркотическую аллею» пензенец.

«Полицейские обнаружили в районе Западной Поляны все закладки, которые сделали подозреваемые, и изъяли их содержимое. Таким образом, «раскопки», на которые обратили внимание пользователи социальных сетей, действительно проводились с целью поиска наркотиков, но выполняли эти действия сотрудники полиции для предотвращения фактов сбыта запрещенных веществ и сбора доказательств по уголовному делу», - пояснили в региональном управлении МВД.

Полиция Пензенской области благодарит за активную гражданскую позицию неравнодушных граждан, которые сообщают о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков.

«Если вы заметили подозрительное поведение лиц, похожее на поиск либо оборудование тайников с наркотиками возле зданий и сооружений, в парках, скверах и других общественных местах, сразу же сообщайте об этом по телефонам УМВД России по Пензенской области 59-10-10 или 56-31-11. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется», - обращаются к пензенцам стражи порядка.