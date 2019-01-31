31.01.2019 | 17:42

В социальных сетях под фотографиями Андрея Козлова - сотни сообщений с выражением поддержки. Все желают ему скорейшего выздоровления. Молодой человек с тяжелейшими травмами находится в отделении нейрохирургии клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

У него сломан позвоночник, ребра, повреждены легкие. Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, 30-летний инструктор центра лечения спины пожертвовал собой ради ребенка. Он катался с горы на лыжах, во время его очередного спуска неожиданно перед ним оказался малыш.

«Очень сложно принять иногда решение: либо ты, либо другой человек, это какие-то доли секунды. Он, я думаю, неосознанно понимал - это тоже говорит о каком-то внутреннем мире, - что если он столкнется с этим ребенком, ребенок погибнет: 100%, скорость большая», - отметила президент фонда «Святое дело» Любовь Шубенкина.

Поэтому Андрей свернул с трассы и в результате врезался в дерево. Несколько часов понадобилось, чтобы доставить его в больницу. Нужна была специализированная помощь спасателей. Каждый день коллеги молодого инструктора дежурят у него в больнице.

«Я сейчас разговаривал с Андреем по телефону, передал, что мы соскучились по нему, как мы его любим, держим за него кулачки, ждем, чтобы он поскорее выздоровел и пришел к нам. А мы все сделаем со своей стороны, чтобы помочь ему в этой тяжелой жизненной ситуации, побыстрее восстановиться, реабилитироваться», - рассказал директор центра лечения спины Александр Баюков.

«Ни дня не прошло, чтобы не пришел какой-нибудь человек, не спросил, как там Андрей. Все его помнят и любят, желают скорейшего выздоровления», - поделился инструктор-методист центра лечения спины Александр Коробков.

Всю информацию об Андрее Козлове и способах ему помочь можно узнать на сайте www.TVORI-dobro.ru или по телефону 204-137. 17 февраля в 10:00 от центра лечения спины стартует благотворительный забег. Принять в нем участие может любой желающий.